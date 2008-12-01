به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله جاسبی امروز در نخستین همایش تجلیل از روحانیون اهل قلم با بیان این مطلب فزود: یکی از مهمترین خصوصیاتی که در انقلاب اسلامی بروز کرد ارتباط میان هر چه بیشتر حوزه و دانشگاه و روحانیون و دانشگاهیان بود.

رئیس دانشگاه آزاد ادامه داد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی رهبری حضرت امام (ره) و هوشمندی مسئولان نظام مانع موفقیت آنهایی شد که می خواستند روحانیت را از متن به حاشیه ببرند.

وی خاطرنشان کرد: با هوشیاری حضرت امام (ره) انقلاب فرهنگی تحولی شد برای ارتباط هر چه بیشتر حوزه و دانشگاه به طوری که امروز شاهد آن هستیم که هزاران روحانی در دانشگاهها تدریس می کنند.

رئیس دانشگاه آزاد گفت: دانشگاه آزاد اسلامی نیز از ابتدای کار خود موضوع دفاتر اسلامی را مطرح کرد و مسئولان آن را روحانیون قرار داد به طوری که امروز در تمام واحدها و مراکز دانشگاه آزاد مسئولان روحانی داریم.

جاسبی تاکید کرد: امروز دنیا، دنیای فرهنگ است و تغییر و تحولات با جنگ حاصل نمی شود به همین خاطر باید بیش از هر چیز اسلام را به عنوان فرهنگ به همه جهان صادر کرده و ثابت کنیم که ما اهل استدلال و فرهنگ هستیم.

وی اظهار داشت: ما نیازی به فحاشی و تخریب نداریم و این مسئله را باید برای مخالفین باقی بگذاریم. انقلاب اسلامی ما این عظمت را دارد که هزاران مطهری و بهشتی تحویل جامعه دهد و از این طریق تمام ایدئولوژی و تئوری های شرق و غرب را به مبارزه بطلبد.

رئیس دانشگاه آزاد افزود: دانشگاه آزاد اسلامی در جهت پاسداری از قلم گام های بلندی برداشته است و امیدواریم برگزاری همایش روحانیون اهل قلم مقدمه ای برای حضور هر چه بیشتر مسئولان فرهنگی در میدان باشد.