  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۱ آذر ۱۳۸۷، ۱۳:۰۹

جاسبی:

نیازی به فحاشی و تخریب نداریم / دانشگاه آزاد از تخریبها به سلامت عبور می‌کند

نیازی به فحاشی و تخریب نداریم / دانشگاه آزاد از تخریبها به سلامت عبور می‌کند

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: تخریبهایی که ابتدای انقلاب اسلامی علیه دانشگاه آزاد انجام می شد در حال حاضر نیز وجود دارد اما مطمئنا دانشگاه آزاد از این مرحله نیز مانند گذشته به سلامت عبور خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله جاسبی امروز در نخستین همایش تجلیل از روحانیون اهل قلم با بیان این مطلب فزود: یکی از مهمترین خصوصیاتی که در انقلاب اسلامی بروز کرد ارتباط میان هر چه بیشتر حوزه و دانشگاه و روحانیون و دانشگاهیان بود.

رئیس دانشگاه آزاد ادامه داد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی رهبری حضرت امام (ره) و هوشمندی مسئولان نظام مانع موفقیت آنهایی شد که می خواستند روحانیت را از متن به حاشیه ببرند.

وی خاطرنشان کرد: با هوشیاری حضرت امام (ره) انقلاب فرهنگی تحولی شد برای ارتباط هر چه بیشتر حوزه و دانشگاه به طوری که امروز شاهد آن هستیم که هزاران روحانی در دانشگاهها تدریس می کنند.

رئیس دانشگاه آزاد گفت: دانشگاه آزاد اسلامی نیز از ابتدای کار خود موضوع دفاتر اسلامی را مطرح کرد و مسئولان آن را روحانیون قرار داد به طوری که امروز در تمام واحدها و مراکز دانشگاه آزاد مسئولان روحانی داریم.

جاسبی تاکید کرد: امروز دنیا، دنیای فرهنگ است و تغییر و تحولات با جنگ حاصل نمی شود به همین خاطر باید بیش از هر چیز اسلام را به عنوان فرهنگ به همه جهان صادر کرده و ثابت کنیم که ما اهل استدلال و فرهنگ هستیم.

وی اظهار داشت: ما نیازی به فحاشی و تخریب نداریم و این مسئله را باید برای مخالفین باقی بگذاریم. انقلاب اسلامی ما این عظمت را دارد که هزاران مطهری و بهشتی تحویل جامعه دهد و از این طریق تمام ایدئولوژی و تئوری های شرق و غرب را به مبارزه بطلبد.

رئیس دانشگاه آزاد افزود: دانشگاه آزاد اسلامی در جهت پاسداری از قلم گام های بلندی برداشته است و امیدواریم برگزاری همایش روحانیون اهل قلم مقدمه ای برای حضور هر چه بیشتر مسئولان فرهنگی در میدان باشد.

کد مطلب 793049

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها