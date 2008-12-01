300 ناشر کشوری در نمایشگاه کتاب گلستان شرکت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، غلامرضا منتظری ظهر دوشنبه در پنجمین هم اندیشی با خبرنگاران در گرگان افزود: با توجه به استقبال بی سابقه مردم استان در سال گذشته از دومین نمایشگاه کتاب، در صدد برپایی سومین نمایشگاه کتاب با حضور 300 ناشر از سراسر کشور شدیم.

وی اظهار داشت: این نمایشگاه از 13 آذرماه در مصلی بزرگ گرگان آغاز می شود و امید می رودرسانه های جمعی همانند فعالیتهای گذشته اطلاع رسانی درست و به موقع داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین پس از برگزاری موفق جشنواره های مختلف در استان، به زودی جشنواره سراسری تئاتر عاشورائیان در گلستان برگزار می شود.

مدیرکل ارشاد استان سپس از اهداء 10 هزار جلد کتاب به حوزه های علمیه اهل سنت استان در آینده نزدیک خبر داد و گفت: هم اکنون این کتاب ها از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اختیار این اداره کل قرار گرفته که به زودی توزیع آن آغاز می شود.

منتظری با اشاره به اختصاص سه میلیارد ریال اعتبار برای بازسازی تالار فخراالدین اسعد گرگانی در سفر دور دوم رئیس جمهور به استان اضافه کرد: قرار است کار بازسازی این تالار از ابتدای فروردین ماه آغاز شود اما با توجه به برگزاری جشنواره های متعدد از جمله هنرهای تجسمی جوانان در استان، تلاش می شود تا کار بازسازی این تالار پیش از سال جدید آغاز گردد.

وی از واگذاری سهام عدالت به خبرنگاران استان خبر داد و تصریح کرد: هم اکنون فرم های این سهام در حال آماده شدن است و به زودی برای بهره مندی خبرنگاران از سهام عدالت در اختیار تمامی آنها قرار می گیرد.