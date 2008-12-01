نحوه مرمت کتیبه بیستون توسط متخصص برجسته بین المللی بررسی شد

مجدالدین رحیمی کارشناس مرمت در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: "کستانتینو میوچی" با حضور خود در ایران ضمن بررسی نحوه مرمت بیستون درباره آسیب شناسی این محوطه تاریخی، درباره شیوه های آسیب شناسی سنگ راهنماییهایی ارائه کرد.

کتیبه بیستون یکی از معتبرترین و مشهورترین سندهای تاریخی جهان است که در 30 کیلومتری شرق کرمانشاه و در ارتفاع صد متری بر روی صخره ای در منطقه بیستون واقع شده است.

این کتیبه مهمترین اثر باقیمانده به خط میخی زمان هخامنشی است. این کتیبه بر روی تخته سنگی به طول 5/20 متر و عرض 80/7 متر حک شده است.

رحیمی در ادامه افزود: سخنرانی کستانتینو میوچی درباره نمونه های آسیب شناسی صورت گرفته بر روی آثار باستانی کشورهای مختلف از جمله ایتالیا، یونان، سوریه، اندونزی، سودان و پرو بود که نمونه کارهای انجام شده در این زمینه را به کارشناسان ایرانی معرفی کرد.

این کارشناس مرمت اظهار داشت: این اقدامات با تلاش پیگیر دکتر داود دانشیان مدیر پایگاه پژوهشی بیستون انجام شد و تعاملاتی بین یونسکو و سایت بیستون صورت گرفت.