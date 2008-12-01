ساسان تبسمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از ترجمه این اثر به زبان فارسی خبر داد و گفت: عنوان این کتاب "سنگ صبور" است که چند ماه پیش در فرانسه منتشر شد و پس از اعلام خبر دریافت جایزه گنکور به فروش قابل توجهی دست یافت.

وی افزود: این کتاب که به زبان فرانسه نوشته شده درباره وقایع جنگهای داخلی افغانستان و داستان از خودگذشتگی‌ها و رنج یک زن افغان است که آنها را برای همسر مجروح خود که بر اثر جنگ دچار فلج مغزی شده بازگو می کند در واقع همسر این زن به سنگ صبوری برای او تبدیل شده است.

به گفته تبسمی در داستان سنگ صبور، زن در طول ماهها تیمار شوهرش زندگی او را مرور می کند و رفته رفته با بیان خاطرات و تجربیاتش گویی نوری تازه بر ذهن او می‌تابد و گره سنگی غمها و ستمهایی که بر او رفته است باز می‌شود و در پایان داستان خواننده را با یک انفجار که از آگاهی برخاسته است روبرو می‌سازد.

ترجمه این کتاب 150 صفحه ای به نیمه رسیده و قرار است آن را انتشارات چشمه منتشر کند.

عتیق رحیمی

این نویسنده 46 ساله افغان چندی پیش با دریافت یکصد و سومین جایزه گنکور، در ردیف نویسندگان بزرگی مانند آندره مالرو، مارسل پروست میشل تورنیه و پاتریک مودیانو که برنده این جایزه شده بودند قرار گرفت.

از این نویسنده برنده جایزه گنکور دو رمان دیگر هم با نامهای "هزاران خانه رویا و وحشت" و "بازگشت خیالی" به زبان فارسی منتشر شده است.



رمان "خاک و خاکستر" عتیق رحیمی نیز که با الهام از دوران کار در معدن و مرگ دوست نزدیکش در جنگ افغانستان و به زبان فارسی نوشته شد در سال 1382 توانست برنده جایزه ادبی یلدا در بخش نویسنده غیرایرانی شود. رحیمی فیلمی را نیز با اقتباس از این رمان ساخته است که در جشنواره فیلم فجر به نمایش در آمد.