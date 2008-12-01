گلشهریهای کرج از نحوه تامین آب شرب گله مند هستند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، طی چند ماه گذشته عدم وجود انشعاب آب سالم و با کیفیت، شهروندان گلشهری در خیابان سرداران غربی، بعد از چهارراه حدادی را با مشکلات زیادی مواجه کرده است.

یکی از این شهروندان در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: تنها خواسته ما از مسئولان آبفا و امور آب، نصب انشعاب آب سالم و با کیفیت است که متاسفانه مسئولان به تنها نیاز ما چندان اهمیت نمی دهند.

فرزاد آقامحمدی افزود: این نیاز کمترین توقعی است که یک شهروند از مسئولان شهری دارد، وقتی خانواده های این محله آب سالم و کافی ندارند، به طور قطع تمامی کارهای روزمره آنها به تعویق می افتد.

یکی دیگر از ساکنان محله سرداران غربی گلشهر نیز به مهر گفت: نبود و کمبود آب به خصوص برای مادران خانه دار بسیار سخت است و انجام کارهای خانه را دچار اختلال می کند.

با توجه به گلایه ها و نیازهای این محله در گلشهر کرج مدتی پیش مسئولان شهری چند انشعاب خصوصی از میانجاده کرج را به این محله انتقال دادند که شبکه بهداشت و درمان با غیربهداشتی اعلام کردن آن انشعابها، آنها را قطع کرد و دوباره شهروندان گلشهری با بی آبی رو به رو شدند.

مسئولان آبفا به شهروندان این محله اعلام کردند که برای نصب انشعابها، تمام سکنه محله باید هزینه لوله گذاری را پرداخت کنند که این امر علاوه بر غیرقانونی بودن، هزینه های زیادی را برای خانواده ها در بر دارد.

مدیر آبفای مهرشهر کرج در این راستا در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: مجوز نصب انشعابها در این منطقه از شهرداری مربوطه اخذ شده است.

علی کریمی اعلام کرد: طی سه شب گذشته عملیات حفاری، لوله گذاری و نصب انشعابها در این محله آغاز شده است و امید می رود مشکل نبود و کمبود آب گلشهریها تا پایان هفته حل شود.

وی اظهار امیدواری کرد: طی هفته جاری آب خانوارهایی که انشعاب خریدند، وصل می شود.

در این راستا مسئول بهره برداری امور آب مهرشهر نیز به مهر اعلام کرد: شمال خیابان سرداران به طرف بالا مربوط به آبرسانی دهقان ویلا است و قسمت جنوبی این خیابان در حوزه کاری امور آب مهرشهر قرار دارد که شهروندان این منطقه از 22 مهرماه شکایات خود را به این واحد اعلام کرده اند.

ناهید رشتچی متذکر شد: اما مشکلات این شهروندان در حوزه کاری امور آب مهرشهر نیست و مسئولان این اداره فقط به دلیل حس انسان دوستی مسئولیت حل این مشکل را بر عهده گرفته اند که انجام این کار برای ما بسیار گران و هزینه بر است.

وی اذعان داشت: در این راستا تاکنون 520 میلیون ریال اعتبار برای لوله گذاری و تامین آب این منطقه از طرف امور آب مهرشهر هزینه شده است.

این مسئول ادامه داد: همچنین تاکنون برای اخذ مجوز از شهرداری، 260 میلیون ریال برای 70 متر عرض تقاطع خیابان سرداران هزینه شده است.

خبرنگار مهر همچنین در گفتگو با مسئول حقوقی آبرسانی دهقان ویلا، خواستار توضیح درباره کمبود و نبود آب در این محله شد که محمد قاسمی گفت: از چهار راه گلشهر تا میدان امام خمینی (ره)، از میدان امام تا سه راه گوهردشت و از سه راه گوهردشت تا کرج نو در محدوده کاری این اداره است.

وی خاطرنشان کرد: سمت چپ خیابان سرداران غربی، بعد از چهارراه حدادی در حوزه کاری آبرسانی دهقان ویلا قرار دارد و طی یک سال گذشته تاکنون هیچ گونه شکایتی در خصوص نبود و کمبود آب از طرف شهروندان این منطقه به این اداره گزارش نشده است.

این مسئول عنوان کرد: تیم بازرسی آبرسانی دهقان ویلا فردا به محل مورد نظر اعزام می شوند تا جزئیات مشکل مردم را بررسی کنند.

امید است با تدبیر صحیح و به موقع مسئولان از این نوع مشکلات در محله های مختلف به خصوص مناطق محروم به وجود نیاید.