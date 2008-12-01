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۱۱ آذر ۱۳۸۷، ۱۶:۵۹

عباسپور:

تقاضای ورود به مقطع کارشناسی ارشد به معضل تبدیل شده است

تقاضای ورود به مقطع کارشناسی ارشد به معضل تبدیل شده است

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به شرکت بیش از 700 هزار نفر در آزمونهای مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه های کشور گفت: تقاضای ورود به مقطع کارشناسی ارشد به یک معضل تبدیل شده است.

علی عباسپور در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: این در حالی است که ظرفیت پذیرش تنها 40 هزار نفر است.

وی با اشاره به مهاجرت بسیاری از متقاضیان به کشورهای همجوار گفت: از آنجاییکه این کشورها از لحاظ علمی و فرهنگی وضع مناسبی ندارند مدرک معتبری نیز نصیب این افراد نخواهد شد.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به وضعیت مطلوب فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی بر دقت در انتخاب اعضای هیات علمی دانشگاهها، رسیدگی به کپی برداری و تقلب در تهیه پایان نامه های دوره های تحصیلات تکمیلی تاکید کرد.

عباسپور با اشاره به تشکیل کمیته ارتباط با حوزه و تحقیقات قرآنی و دینی در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هشتم تصریح کرد: این اقدام مجلس هشتم تحولی عظیم در بعد فرهنگی دانشگاهها و دانشگاهیان است.

کد مطلب 793062

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