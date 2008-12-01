دولت 5 میلیارد دلار سوخت وارد کشور کرد

عباسعلی نورا در گفتگو با مهر گفت: کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دیروز با حضور مسئولان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبرداری ریاست جمهوری، خزانه داری کل کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی جلسه ای برگزار کرد که در این جلسه، عملکرد هفت ماهه مالی دولت و نحوه تدوین بودجه سال آینده کشور بحث و بررسی شد.

درآمد نفت

وی افزود: در این جلسه مسئولان دولتی اعلام کردند که درآمد نفتی کشور در هفت ماهه اول امسال بیش از رقم مصوب بودجه ای تحقق یافته است.

نورا همچنین از تحقق بیش از رقم مصوب بودجه ای درآمدهای مالیاتی دولت در هفت ماهه اول امسال براساس آمارهای دولت خبر داد و گفت: البته در این مدت درآمدهای دولت در بخش سایر عدم تحقق نشان می دهد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: براساس آمارهای دولت، در مجموع تراز مالی دولت در هفت ماهه اول امسال مثبت بود.

واردات سوخت

وی در ادامه به بیان آمارهای بخش هزینه ای دولت در هفت ماهه اول امسال پرداخت و اظهارداشت: دولت حدود 5 میلیارد دلار واردات سوخت در این مدت داشته، این در حالی است که مجلس مجوز واردات حدود 3 میلیارد دلار سوخت در سال جاری را صادر کرده است.

نورا خاطرنشان کرد: مسئولان دولتی در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس توضیحی مبنی بر این که رقم مازاد واردات سوخت از چه محلی پرداخت شده است، ارائه نکردند و مقرر شد مسئولان دولتی در جلسات آتی در این خصوص توضیح دهند.

اعتبارات عمرانی

این نماینده مجلس همچنین تصریح کرد: آمار تخصیص اعتبارات عمرانی در هفت ماهه امسال نیز به شدت کاهش نشان می دهد. برهمین اساس، به نظر می رسد امسال 50 تا 60 درصد اعتبارات عمرانی تخصیص یابد.

نفت 45 دلاری در بودجه 88

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه میزان درنظرگرفتن قیمت پایه نفت در بودجه 88 نیز در جلسه مشترک اعضای این کمیسیون و مسئولان دولتی بحث و بررسی شد، گفت: مسئولان دولتی در این جلسه پیشنهاد در نظرگرفتن قیمت پایه نفت 45 دلار در بودجه 88 را ارائه کردند که اعضای کمیسیون در این خصوص با دولتی ها اختلاف نظر نداشتند.

عدم برداشت از ذخیره ارزی در نیمه دوم سال

وی افزود: در این جلسه مشکلات تنظیم بودجه نیز مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهایی هم برای رفع این مشکل ارائه شد. تقویت حساب ذخیره ارزی و عدم برداشت از این حساب در نیمه دوم سال در این جلسه مطرح شد.