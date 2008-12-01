همایش نقش دهیاران در ترویج فرهنگ عمومی در نهبندان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، امام جمعه نهبندان پیش از ظهر امروز در این همایش نقش دهیاران و شوراهای اسلامی، رسانه ها و روحانیون را در ترویج فرهنگ عمومی حائز اهمیت دانست و افزود: شوراهای فرهنگ عمومی باید زمینه ساز رفتارهای صحیح فردی، اجتماعی و دین باوری در جامعه باشد.

حجت الاسلام عباس علی خزاعی اقدامات دولت و نهاد کمیته امداد امام خمینی(ره) برای کاهش سن ازدواج در کشور را مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: علاوه بر بهره مندی زوج های جوان از تسهیلات چهار میلیونی صندوق مهر امام رضا(ع)، تا پایان امسال 250 سری جهزیه بین نوعروسان تحت پوشش کمیته امدا شهرستان نهبندان توزیع می شود.

وی از تشکیل ستاد ازدواج آسان و به موقع در شهرستان نهبندان خبر داد و افزود: با تشکیل این ستاد و ایجاد امکانات و تسهیلات مورد نیاز، زمینه ازدواج آسان جوانان در این شهرستان فراهم می شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نهبندان نیز در این مراسم بر ضرورت حذف عادت های ناخوشایند فرهنگی در کشور تاکید کرد و گفت: این در حالی است که این عادت ها و آداب و رسوم غلط در جامعه مستلزم صرف زمان زیادی است.

رضا نیکبخت وظایف شورای فرهنگ عمومی را رصد جریان های فرهنگی، هماهنگی بین فعالیت های دستگاه های فرهنگی و سیاست گذاری در امور فرهنگی عنوان کرد.

وی بر ضرورت انجام برخی اصلاحات فرهنگ عمومی شهرستان نهبندان تاکید کرد و افزود: با فعالیت شورای فرهنگ عمومی بسیاری از ابهامات، موازی کاری های حوزه فرهنگ عمومی در این شهرستان ساماندهی شود.

نیکبخت نقش دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها را در اشاعه فرهنگ سالم و شناسایی آسیب های فرهنگی و اجتماعی را محوری خواند و از دهیاران و شوراهای اسلامی روستایی شهرستان نهبندان خواست برای احیاء فرهنگ اصیل در این شهرستان تلاش کنند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نهبندان همچنین در این همایش بر ضرورت وحدت رویه و همدلی در مسائل و امور فرهنگ عمومی این شهرستان تاکید کرد.