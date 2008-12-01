به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم چهلمین روز درگذشت طاهره صفارزاده از ساعت 15 تا 17 از سوی خانواده وی در آرامگاه این شاعر و مترجم فقید قرآن واقع در امام‌زاده صالح برگزار می‌شود.

طاهره صفارزاده، شاعر، نویسنده، محقق و مترجم، در شهرستان سیرجان متولد شد و پس از کسب مدرک لیسانس در رشته زبان و ادبیات انگلیسی، برای ادامه تحصیل به خارج از کشور رفت. او سال 1371 از سوی وزارت علوم استاد نمونه معرفی شد و سال 80 پس از انتشار ترجمه قرآن کریم به افتخار خادم القرآن نائل آمد.

صفارزاده ماه مارس 2006 همزمان با برپایی روز جهانی زن، از سوی سازمان نویسندگان آسیا و افریقا به عنوان شاعر مبارز و زن نخبه دانشمند مسلمان برگزیده شد.

