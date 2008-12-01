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۱۱ آذر ۱۳۸۷، ۱۳:۳۱

مراسم چهلمین روز درگذشت صفارزاده برگزار می‌شود

مراسم چهلمین روز درگذشت صفارزاده برگزار می‌شود

مراسم چهلمین روز درگذشت طاهره صفارزاده شاعر و مترجم قرآن کریم بر سر مزار آن مرحوم برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم  چهلمین روز درگذشت طاهره صفارزاده  از ساعت 15 تا 17 از سوی خانواده وی در آرامگاه این شاعر و مترجم فقید قرآن واقع در امام‌زاده صالح برگزار می‌شود.

طاهره صفارزاده، شاعر، نویسنده، محقق و مترجم، در شهرستان سیرجان متولد شد و پس از کسب مدرک لیسانس در رشته زبان و ادبیات انگلیسی، برای ادامه تحصیل به خارج از کشور رفت. او سال 1371 از سوی وزارت علوم استاد نمونه معرفی شد و سال 80 پس از انتشار ترجمه قرآن کریم به افتخار خادم القرآن نائل آمد.

صفارزاده ماه مارس 2006 همزمان با برپایی روز جهانی زن، از سوی سازمان نویسندگان آسیا و افریقا به عنوان شاعر مبارز و زن نخبه دانشمند مسلمان برگزیده شد. 
 

کد مطلب 793078

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