پیشگام شویم، توانمند کنیم، تحقق بخشیم

به گزارش خبرگزاری مهر، در یادداشت مهتاب کرامتی به مناسبت روز جهانی ایدز آمده است: اول دسامبر، 11 آذر، روز جهانی ایدز، روزی است که اشخاص و سازمان‌های مختلف گرد هم می‌آیند تا توجه جهان را به بیماری ایدز جلب کنند. امسال بیستمین سالگرد روز جهانی ایدز است و با وجود تلاش‌ها و اقدام‌هایی که در این 20 سال انجام شده، هنوز راهی طولانی در پیش است و اقدام‌های بسیاری مانده که باید انجام شود.

در ادامه این مطلب می‌خوانیم: در ایران شیوع ایدز بیشتر در میان تزریق‌کنندگان مواد مخدر است. در حالی که بر اساس برخی شواهد تعداد کسانی که از طرق دیگر نظیر رابطه جنسی به این بیماری مبتلا می‌شوند در حال افزایش است. پیشگیری یک راه موثر و ساده‌ترین راه جلوگیری از شیوع ایدز در ایران است. دولت ایران و جامعه مدنی به موفقیت‌هایی چشمگیر در این زمینه دست یافته‌اند، ولی برای ریشه‌کن کردن این بیماری هنوز اقدام‌هایی مانده که باید از طریق مشارکت همه‌جانبه انجام شود.

کرامتی در بخش دیگر پیام خود نوشته است: تنها یک گروه هستند که می‌توانند موثرترین نقش را داشته باشند و آن جوانان هستند. سال 2001 بیانیه جهانی اچ آی وی و ایدز مشخصا به نقش مهم و موثر جوانان در پیشگیری از این بیماری اشاره می‌کند. بیانیه همچنین به لزوم مشارکت همه‌جانبه و فعال زنان در کنار مردان در تمام مراحل طراحی، برنامه‌ریزی، اجرا و ارزیابی این برنامه تاکید دارد و آن را از مهمترین و موثرترین عوامل موفقیت طرح می‌داند.

پیشگام شویم: هر یک از ما می‌تواند نقشی موثر ایفا کند. ما می‌توانیم با آموزش و مشارکت در برنامه‌های پیشگیری از ایدز و مبارزه با انگ و تبعیض در مهار ایدز سهیم شویم. بیایید با شکستن سکوت و همصدایی پیشگام شویم. توانمند کنیم: با ترویج، آموزش، اطلاع‌رسانی و پرهیز از قضاوت تمام افراد را در برابر ایدز توانمند کنیم. تحقق بخشیم: کشورهای جهان متعهد شده‌اند دسترسی همگانی به پیشگیری از اچ آی وی و حمایت و درمان مبتلایان را تا پایان 2010 فراهم کنند. این پیمان را تحقق بخشیم.