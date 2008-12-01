به گزارش خبرنگار مهر، محمد خزایی صبح امروز در نشستی خبری در حوزه هنری گفت: در سالهای اخیر رواج تمثیلگرایی و انحرافها در هنر عاشورایی پدید آمد که هدف این سوگواره بازنگری و انطباق صحیح هنر عاشورایی با جامعه امروز است. با این رویکرد حوزه هنری سومین سوگواره پوسترهای عاشورایی را با سه سرفصل برگزار میکند.
وی افزود: بخش اصلی جشنواره همچون دو دوره گذشته مربوط به پوسترهایی با موضوع عاشورا است. دومین بخش پوسترهای با موضوع حضرت ابوالفضل (ع) است که در سالهای آینده به دیگر شهدا و شخصیتهای عاشورا اختصاص مییابد. بخش کتیبهنگاری نیز در سومین سوگواره اجرا میشود و رویکرد ما در آن خلق آثار جدید منطبق با هنر عاشورایی است.
خزایی در ادامه گفت: ما سعی داریم آثار این سوگواره را در قالب محصولات فرهنگی در ایام محرم قرار دهیم. به همین منظور شهرداری تهران 12 اثر دومین سوگواره را منتشر میکند تا در کنار مواد تبلیغاتی در اختیار هئیتهای مذهبی قرار دهد. امیدواریم این سوگوارهها در تمام هنرهای تجسمی برگزار شود تا هنر دینی و عاشورایی جدا از انحرافها در میان مردم شکل بگیرد.
مهدی حاجیمحمدی فریمانی عضو هیئت داوران سوگواره نیز در این نشست گفت: یکی از اهداف ما در این سوگواره ارائه آثار به شکل وسیع در سطح جامعه است. در این راستا نهادهایی چون شهرداری تهران و سازمان تبلیغات اسلامی میتوانند با چاپ این آثار فرهنگ صحیح هنر عاشورایی را در سطح جامعه گسترش دهند.
سومین سوگواره پوسترهای عاشورایی از 14 تا 26 دیماه در حوزه هنری برگزار میشود و هنرمندان تا پایان آذرماه فرصت دارند آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.
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