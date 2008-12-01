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۱۱ آذر ۱۳۸۷، ۱۴:۰۸

شور حج/215

زائران فلسطینی همچنان در انتظار سفر به خانه خدا

با وجود اینکه گذرگاه رفح در مصر از روز شنبه به مدت سه روز به روی زائران فلسطینی باز بوده اما تا کنون هیچ زائر فلسطینی از آن عبور نکرده است .

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از محیط ، مصر دیروز یکشنبه اعلام کرد: گذرگاه رفح تا روز دوشنبه به روی زائران فلسطینی که ویزای عربستان دارند، باز خواهد بود. مصر این گذرگاه را به مدت سه روز از شنبه بازگذاشته تا زائران با گذر از این مرز راهی خانه خدا شوند.

خبرگزاری الشرق الاوسط مصر به نقل از منابع مسئول در رفح  گزارش کرد: با وجود اینکه گذرگاه رفح از روز شنبه به مدت سه روز به روی زائران فلسطینی باز است اما تا کنون از آن استقبال نشده است. این گذرگاه تا کنون 24 ساعت برای زائران نوار غزه باز بوده، اما کسی از آن عبور نکرده است.

مصر اعلام کرده آمادگی لازم را دارد که به محض رسیدن حجاج آنها را با تسهیلات ویژه راهی عربستان کند.

کد مطلب 793082

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