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۱۱ آذر ۱۳۸۷، ۱۳:۱۲

از سوی باقر لاریجانی؛

درجه استاد افتخاری دانشگاه علوم پزشکی تهران به ماهاتیر محمد اعطا ‌شد

درجه استاد افتخاری دانشگاه علوم پزشکی تهران به ماهاتیر محمد اعطا ‌شد

درجه استاد افتخاری دانشگاه علوم پزشکی تهران امروز به دکتر ماهاتیر محمد نخست وزیر سابق مالزی و رئیس بنیاد صلح پردانا اعطا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر باقر لاریجانی امروز طی مراسمی با حضور دکتر علی اکبر ولایتی مشاور مقام معظم رهبری در امور بین المل و اعضای هیئت رئیسه و اساتید و دانشگاه علوم پزشکی تهران درجه استادی افتخاری این دانشگاه را به دکتر ماهاتیر محمد رئیس بنیاد صلح پردانا (نخبگان) و نخست وزیر سابق مالزی اعطا کرد.

در این مراسم دکتر ماهاتیر محمد و دکتر باقر لاریجانی سخنانی را بیان کردند. همچنین کلیپی از فعالیتهای علمی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران به نمایش گذاشته شد.

دکتر ماهاتیر محمد صبح امروز در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز نشان طلای این دانشگاه را دریافت کرد.

کد مطلب 793084

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