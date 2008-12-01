10 هزار معلم حق التدریسی تا بهمن ماه سال جاری استخدام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی که صبح امروز برای رسیدگی به وضعیت معلمان حق التدریس با حضور نمایندگان مجلس برگزار شد مقرر گردید که وزارت آموزش و پرورش تا ابتدای نیمه دوم سال تحصیلی 88-87 شرایط استخدام 10 هزار نیروی آزاد و حق التدریسی پذیرفته شده در آزمون سال تحصیلی گذشته را فراهم آورد، که مسئولان آموزش و پرورش نیز این موضوع را پذیرفتند.

معاون حقوقی وزارت آموزش و پرورش نیز در این باره به خبرنگار مهر گفت: این 10 هزار نیرو همزمان با سی امین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و چه بسا زودتر استخدام می شوند و در کلاسهای درس حضور می یابند.

"ذکریا یازرلو" در ادامه افزود: البته احکام استخدامی این دسته از معلمان در بعضی از آموزش و پرورش استانها مانند سیستان و بلوچستان صادر شده و بقیه این افراد نیز تا ابتدای آغاز نیمه دوم سال تحصیلی استخدام می شوند.

اخبار تکمیلی متعاقباً اعلام می شود.