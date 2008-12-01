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۱۱ آذر ۱۳۸۷، ۱۳:۳۷

اختصاصی مهر/

10 هزار معلم حق التدریسی تا بهمن ماه سال جاری استخدام می شوند

10 هزار معلم حق التدریسی تا بهمن ماه سال جاری استخدام می شوند

در پی توافق مجلس با وزارت آموزش و پرورش 10 هزار نیروی پذیرفته شده در آزمون آموزش و پرورش کشور تا ابتدای نیمه دوم سال تحصیلی جاری استخدام می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی که صبح امروز برای رسیدگی به وضعیت معلمان حق التدریس با حضور نمایندگان مجلس برگزار شد مقرر گردید که وزارت آموزش و پرورش تا ابتدای نیمه دوم سال تحصیلی 88-87 شرایط استخدام 10 هزار نیروی آزاد و حق التدریسی پذیرفته شده در آزمون سال تحصیلی گذشته را فراهم آورد، که مسئولان آموزش و پرورش نیز این موضوع را پذیرفتند.

معاون حقوقی وزارت آموزش و پرورش نیز در این باره به خبرنگار مهر گفت: این 10 هزار نیرو همزمان با سی امین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و چه بسا زودتر استخدام می شوند و در کلاسهای درس حضور می یابند.

"ذکریا یازرلو"  در ادامه افزود: البته احکام استخدامی این دسته از معلمان در بعضی از آموزش و پرورش استانها مانند سیستان و بلوچستان صادر شده و بقیه این افراد نیز تا ابتدای آغاز نیمه دوم سال تحصیلی استخدام می شوند. 

اخبار تکمیلی متعاقباً اعلام می شود.

کد مطلب 793086

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