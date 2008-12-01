توجه به سلامت کارکنان از اولویت های شهرداری ارومیه است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، امیر سحابی پیش از ظهر امروز در اولین همایش سلامت ایمنی و سلامت پارکبانان شهرداری در ارومیه افزود: توجه به سلامت افراد و نگرش به مدیریت نیروی انسانی موجب پیشرفت کاری مطلوب و بهبود ودر اجرای طرح های اجرایی می شود.

وی ادامه داد: کارکنان شهراری به عنوان افراد زحمت کش جامعه در معرض انواع خطرات و بیماریهای جسمی و روانی هستند و بدین منظور باید توجه خاصی با این قشر شود.

سحابی تاکید کرد: کارکنان شهرداری با آموزش لازم در این زمینه ها بتوانند در مقابل این خطرات اقدامات مناسب را از خود ارائه کنند و مسئولین شهرداری و متولیان مدیریت این نهاد ها نیز با برگزاری اینگونه همایش ها و آگاه سازی عمومی می تواند در مقابل این حوادث اقدام لازم را بنمایند.

وی با تشکر از عوامل درمانی و پزشکی از جمله دانشکاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی یادآور شد: این نهاد ها می توانند در آگاه سازی این افراد نقش بسزایی داشته باشند.

سرپرست روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی در امنی آذربایجان غربی نیز در این مراسم گفت: خطرات ناشی از کارهای سخت از جمله کار در بهسازی و پاکسازی شهری زیاد بوده و کارکنان در این حرفه ها در معرض انواع بیماری ها از جمله ایدز هستند.

علی افشانی تاکید کرد: توجه نکردن به اصول ایمنی و استفاده نکردن از وسایل ایمنی در حین کار باعث بروز فجایع جبران ناپذری خواهد شد که سلامت فرد و خانواده و در نهایت جامعه را در پی دارد.

وی ادامه داد: آگاه سازی و آموزش روشهای مبارزه به این پیشامده از جمله راه های مقابله با این تهدیدات است.

در پایان این مراسم به 30 نفر از کاکنان نمونه شهرداری هدایایی به رسم یادبود اهدا شد.