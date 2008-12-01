جشنواره "هنر در آئینه مطبوعات" در مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد روح الله مهدی پناه، ظهر امروز در جمع خبرنگاران در محل حوزه هنری خراسان رضوی با اشاره به نقش پرمایه و تاریخی خراسان در عرصه فرهنگ و هنر ایران زمین، افزود: انتظار می رود که مطبوعات با فراهم آوردن بستری مناسب جهت بروز و ظهور هنر بومی استان، رسالت اصلی خویش را به بهترین شکل ایفا کنند.

دبیر اجرایی نخستین جشنواره "هنر در آیینه مطبوعات" گفت: تبیین جایگاه ویژه مطبوعات در شناسایی و تحلیل جریانهای کارآمد هنری و جهت دهی مطبوعاتی به امور فرهنگی و هنری استان، از اهداف نخستین جشنواره "هنر در آیینه مطبوعات" است.

وی در تشریح چگونگی برگزاری نخستین جشنواره "هنر در آیینه مطبوعات" گفت: این جشنواره با هدف تحلیل از آثار برگزیده و تاثیرگذار مطبوعات استان در زمینه هنر و تقویت این حضور در سالهای پیش رو، در دو زمینه اصلی "مطبوعاتی" و "هنری" برگزار خواهد شد.

وی یادآور شد: حوزه هنری خراسان رضوی به عنوان متولی اصلی جشنواره، حساسیت خاصی در زمینه داوری آثار داشته و از کارشناسان سرشناس و کشوری در بخش های مختلف جشنواره بهره خواهد گرفت.

متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت WWW.artmashad.ir فرم فراخوان جشنواره را دریافت کرده و آثار خود را تا پایان آذر ماه به آدرس دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.