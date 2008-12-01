پایان چهاردهمین دوره مسابقات قهرمانی کشتی آزاد نوجوانان خراسان شمالی

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، در این دوره از مسابقات 90 کشتی گیر از بجنورد، شیروان، اسفراین، گرمه و جاجرم در 10 وزن هفتم و هشتم آذر ماه در خانه کشتی بجنورد با هم رقابت کردند.

در پایان، در وزن 43 کیلوگرم بهرام نیستانی از بجنورد، 46 کیلو ناصر مرادی، 50 کیلو سعید رحمانی، 54 حمید معصوم و در 58 کیلو حسین زهرایی همگی از شیروان نفرات برتر هر وزن معرفی شدند.

همچنین حسین موحدی از بجنورد، محمد ایماندار از اسفراین، امین گریوانی، میلاد دلیریان و رضا وحدانی هر سه از بجنورد به ترتیب عناوین برتر اوزان 63، 69، 76، 85 و 100 کیلوگرم را از آن خود کردند.

در نتایج تیمی نیز تیم های شیروان، بجنورد و آموزشگاه های بجنورد به ترتیب اول تا سوم شدند.