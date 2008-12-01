شورای حکمیت با ملاک نظر سنجی مکانیزم نهایی اصلاح طلبان

حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: درباره مکانیزم انتخاب کاندیدای نهایی اصلاح طلبان در کارگروه اصلاح طلبان مباحث زیادی مطرح شده که در نهایت اعضای کارگروه بر سر تعیین شورای حکمیت با ملاک نظر سنجی به توافق رسیده اند.

وی درباره خبر تعیین فرصت زمانی تا 20 آذر برای اعلام کاندیداتوری نامزدهای احتمالی اصلاح طلب گفت: اینکه در صورت عدم اعلام کاندیداها تا 20 آذر موضوع نامزدی آنها برای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شورای حکمیت بررسی نخواهد شد درست نیست چون این تعیین فرصت زمانی بحث پیشنهادی کارگروه اصلاح طلبان بوده که البته هنوز نهایی نشده است.

مرعشی افزود: برخی گروههای عضو کارگروه بر این عقیده بودند که تا 20 آذر به کاندیداهای اصلاح طلب برای اعلام نامزدی زمان داده شود و برخی دیگر این نظر را نداشتند که بر این اساس تعیین این فرصت زمانی برای اعلام نامزدی کاندیداهای احتمالی اصلاح طلب هنوز توسط کارگروه اصلاح طلبان برای اجرا نهایی نشده است.

این عضو کارگروه اصلاح طلبان در پاسخ به این سئوال که برای رسمیت یافتن مصوبه های کارگروه اصلاح طلبان آیا باید این مصوبات این کارگروه به تائید شورای هماهنگی جبهه اصلاحات برسد یا خیر؟ تصریح کرد: به هر حال دو فرض بین اصلاح طلبان در خصوص مصوبات کارگروه مطرح است که بر اساس یکی از آنها کارگروه می تواند مصوبه های خود را به عنوان سیاستهای کاری این طیف در انتخابات ریاست جمهوری دهم مطرح کند و بر اساس فرض دیگر مصوبات کارگروه حتما باید به تائید شورای هماهنگی جبهه اصلاحات به عنوان نماینده گروه های اصلاح طلب برسد.

وی ادامه داد که هر دو فرض موجود در خصوص مصوبات کارگروه اصلاح طلبان برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری دهم مورد توافق و تایید گروههای اصلاح طلب قرار دارد.

مرعشی در پایان با اشاره به موضوع کاندیداتوری سید محمد خاتمی خاطرنشان کرد: وضعیت آقای خاتمی در حال حاضر همچون گذشته است و خبر جدیدی مبنی بر کاندیداتوری وی در انتخابات ریاست جمهوری به دست ما نرسیده است.