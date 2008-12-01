کاهش 21 درصدی بارندگی در خراسان شمالی

محمد علایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با اشاره به پراکندگی زمانی بارندگی در خراسان شمالی میزان بارندگی استان تا پایان تیر ماه سال آبی 87-86 در مقایسه با مدت مشابه پارسال 27 درصد کاهش داشته است که به دلیل رگبارهای موضعی و شدید در ماههای مرداد و شهریور ، این میزان به 21 درصد کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه بخش اصلی منابع آب خراسان شمالی را آبهای سطحی تشکیل می دهد ، بیان داشت: میزان حجم منابع آب تجدید پذیر استان 2 میلیارد و 420 میلیون متر مکعب در سال است که از این میزان یک میلیارد و 630 میلیون متر مکعب آن را آب های سطحی و بقیه را آبهای زیر زمینی تشکیل می دهد.

