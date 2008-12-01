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۱۱ آذر ۱۳۸۷، ۱۶:۵۰

کاهش 21 درصدی بارندگی در خراسان شمالی

کاهش 21 درصدی بارندگی در خراسان شمالی

بجنورد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی از کاهش 21 درصدی بارندگی در این استان خبر داد.

محمد علایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با اشاره به  پراکندگی زمانی بارندگی در خراسان شمالی میزان بارندگی استان تا پایان تیر ماه سال آبی 87-86  در مقایسه با مدت مشابه پارسال 27 درصد کاهش داشته است که به دلیل رگبارهای موضعی و شدید در ماههای مرداد و شهریور ، این میزان به 21 درصد کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه بخش اصلی منابع آب خراسان شمالی را آبهای سطحی تشکیل می دهد ، بیان داشت: میزان حجم منابع آب تجدید پذیر استان 2 میلیارد و 420 میلیون متر مکعب در سال است که از این میزان یک میلیارد و 630 میلیون متر مکعب آن را آب های سطحی و بقیه را آبهای زیر زمینی تشکیل می دهد.

کد مطلب 793096

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