به فکر برنامه ریزی برای المپیک بعد هستیم/ حاشیه ها را از تیم ملی دور کرده ایم

به گزارش خبرنگار مهر، سید عبدالجلیل رضوی رئیس فدراسیون جودو که به همراه آرش میراسماعیلی سرمربی تیم ملی ظهر امروز در محل سالن اجتماعات دفتر امور مشترک فدراسیونها در یک نشست خبری شرکت کرده بود، با بیان مطلب فوق افزود: بعد از هر المپیک برنامه جدید فدراسیونها آغاز می شود و ما هم از این قاعده مستثنی نبوده و با انتخاب آرش میراسماعیلی و محمود میران راه جدید خود را آغاز کردیم.

وی ادامه داد: کادر فنی تیم ملی هم با اعتماد به جوانان، تیم ملی را که محصول المپیاد ایرانیان بود انتخاب و توانست با درخشش فوق العاده عنوان قهرمانی غرب آسیا را از آن خود کند.

رئیس فدراسیون جودو با بیان اینکه سه عامل مربیان ، آموزش و استعداد یابی می تواند در ساختار تیم ملی کلیدی باشد اظهار داشت: کمیته مربیان با تغییرات و ساختارجدید باید در تربیت، ارتقاء و حفظ مربیان کوشا باشد. در بخش آموزش هم تغییرات جدید در قوانین جودو جهان نشان داد که باید به سوی جودو اصیل پیش برویم که این مهم حاصل نمی شود مگر با توجه بیشتر به آموزش پایه و در بخش استعدادیابی هم طرحی را آماده کرده ایم که این بخش را اصول علمی و به طور جدی فعال کنیم.

رضوی درجواب سئوالی مبنی برجدا شدن کوراش از فدراسیون جودو گفت: چنین چیزی نیست. کوراش در رقابتهای سالنی حضوری رسمی خواهد داشت و در المپیک هنرهای رزمی آسیا نیز حضور دارد به همین دلیل ما کوراش را تقویت خواهیم کرد چرا که شرایط مناسب و مطلوبی در سطح آسیا داشته و از همین رو با توجه به سوابق آقای امینی ایشان را مسئول این امر کردیم.

وی در مورد حضور تیم ملی کاتا در رقابتهای فرانسه گفت: ما از نتایح این تیم راضی نیستیم ولی چون در این بخش پتانسیل خوبی داریم به طور قطع برنامه ریزی دقیقی را برای کسب موفقیت در آن انجام خواهیم داد. ضمن اینکه در مورد انتخاب کادر فنی کاتا بعد از رقابتهای جام فجر تصمیم خواهیم گرفت.

رئیس فدراسیون جودو همچنین در مورد برگزاری رقابتهای جام فجر گفت: هفدهمین دوره این رقابتها طی روزهای چهارشنبه تا جمعه هفته جاری با حضور 17 تیم از10 کشور ارمنستان ، ترکمنستان ، سوریه، آذربایجان ، ازبکستان ، افغانستان ، مغولستان ، قزاقستان ، عراق ، تاجیکستان و مغولستان در 5 سالن مجموعه ورزشی آزادی برگزار خواهد شد که 6 تیم داخلی متشکل از تیم های برتر مناطق و یک تیم از تهران در این مسابقات به میدان خواهند رفت.

رضوی در جواب سئوالی مبنی بر دلیل ممنوع المصاحبه بودن اعضای تیم ملی گفت: به هیچ عنوان کسی را ممنوع المصاحبه نکره ایم بلکه خواستیم تیم ملی که محصول یک فدراسیون است از حاشیه دور باشد و اعلام کردیم که هر اطلاعاتی که در تیم ملی نیاز است از سرمربی تیم گرفته شود.

وی ادامه داد: روزگاری ما مسئولان خود را پشت تیم های ملی پنهان کرده و از ملی پوشان می خواستیم مصاحبه کنند و این کار باعث می شد تا آنها وارد حاشیه بشوند ولی اکنون می خواهیم تیم ملی از حاشیه دور باشد و ما نیز وظیفه خود را بر اساس قوانین انجام دهیم. به همین دلیل هفته آینده نیز سخنگوی فدراسیون را معرفی خواهیم کرد.

در ادامه این جلسه آرش میراسماعیلی از نحوه انتخاب بازیکنان تیم ملی سخن گفت و خاطرنشان کرد: سال آینده ، سال پرترافیکی را پیش رو داریم که باید با دقت و برنامه ریزی دقیق حرکت کنیم. چرا که نگاه ما و مسئولان ورزش المپیک آسیایی 2010 گوانگجو می باشد و باید برای موفقیت در آن مسابقات هدف گذاری کنیم.