معاون امور دولت و دبیران دو کمیسیون تخصصى دولت تعیین شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید دوستعلی، دبیر هیئت دولت در این احکام جداگانه ابراز امیدواری کرده که افراد یاد شده با اتکا به خداوند متعال و استفاده از توانمندی مدیران، کارشناسان و کارکنان متعهد، نسبت به ارتقای سطح تصمیمات و مصوبات ابلاغی و سرعت امور همسو با اهداف چهارگانه دولت "عدالت محوری، مهرورزی، خدمت به بندگان خدا و پیشرفت و تعالی معنوی و مادی کشور" اهتمام ورزند.