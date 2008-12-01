معاون امور دولت و دبیران دو کمیسیون تخصصى دولت تعیین شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید دوستعلی، دبیر هیئت دولت در این احکام جداگانه ابراز امیدواری کرده که افراد یاد شده با اتکا به خداوند متعال و استفاده از توانمندی مدیران، کارشناسان و کارکنان متعهد، نسبت به ارتقای سطح تصمیمات و مصوبات ابلاغی و سرعت امور همسو با اهداف چهارگانه دولت "عدالت محوری، مهرورزی، خدمت به بندگان خدا و پیشرفت و تعالی معنوی و مادی کشور" اهتمام ورزند.
دبیر هیئت دولت در احکام جداگانهاى سعید عندلیبى، حمیدرضا نمایى قاسمى و علی صدوقى را به عنوان معاون امور دولت دبیرخانه هیئت دولت، دبیر کمیسیون امور اجتماعى و دولت الکترونیک، و دبیر کمیسیون علمى، تحقیقاتى و فناورى دبیرخانه هیئت دولت منصوب کرد.
کد مطلب 793102
نظر شما