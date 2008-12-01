زمان جابجایی دکلها برق حریم آرامگاه فرودسی مشخص نیست

سیاووش صابری در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: دکلهای برق در حریم منظری آرامگاه فردوسی باعث آسیب رساندن به بافت تاریخی این محل شده است که در این زمینه سه بار از سوی سازمان میراث فرهنگی استان مکاتباتی در خصوص جابجایی این دکلها به وزارت نیرو انجام شده است که هنوز پاسخی در این مورد دریافت نگردیده است.
مدیر پایگاه شهر تاریخی تاریخی توس با اشاره به تلاش میراث فرهنگی استان در راستای حفظ میراث در حریم آرامگاه فرودسی گفت: ضرورت جابجایی این دکلها از سوی وزارت نیرو لازم است و این امر باید توسط وزارت نیرو انجام شود.
صابری با اشاره به اینکه زمان این جابجایی از سوی وزارت نیرو مشخص نشده است گفت: زمانبر بودن این جابجایی باعث انجام نشدن این امر شده است و در حال حاضر نیز ادامه اجرای نصب دکلهای فشار قوی برق متوقف گردیده است.
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