جهیزیه 1350 نوعروس زیرپوشش کمیته امداد گلستان تامین شد

موسی عوض پور در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: از این شمار 294 سری جهزیه از محل درآمد خیرین بومی منطقه تامین شد.

وی اظهار داشت: همچنین هزینه خرید جهزیه یک هزار و 50 نوعروس نیز از محل درآمدهای این نهاد و اعتبارات تخصیصی سفر دوم هیئت دولت به استان تهیه شده است.

به گفته موسی پور، در روز ازدواج ملی جوانان، 314 زوج شهرستان کلاله آغاز زندگی مشترکشان را جشن گرفته اند.

مدیرکل کمیته امداد گلستان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بیش از 14 هزار و 836 شغل در هشت سال گذشته برای خانوارهای تحت پوشش این نهاد در استان ایجاد شده است.

وی بیان داشت: از این میزان دو هزار و یکصد فرصت شغلی در سال 86 برای مددجویان تحت پوشش این نهاد فراهم شد و در سال جاری نیز برای سه هزار و 800 خانواده دیگر شغل ایجاد می شود.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در هشت سال گذشته 320 میلیارد ریال از منابع بانکی و 100 میلیارد ریال از منابع امداد برای خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد در گلستان هزینه شده است.

به گفته عوض پور از ابتدای تاسیس این استان تاکنون دو هزار و 59 خانوار تحت پوشش این نهاد با حمایتهای صورت گرفته به خودکفایی رسیدند.

120 هزار نفر از مجموع بیش از یک میلیون و 600 هزار نفر جمعیت استان گلستان تحت پوشش کمیته امداد هستند.