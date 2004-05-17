دبيركل اتحاديه عرب قتل رئيس شوراي حكومتي عراق را محكوم كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، پل برمر حاكم آمريكايي عراق نيزبا محكوم كردن ترور رئيس دوره اي شوراي حكومت انتقالي عراق آن را اقدامي رذيلانه دانست.
برمر در بيانيه خود آورده است: تروريستهايي كه به دنبال نابودي عراق هستند امروز نيز اقدام وحشيانه وپستي را صورت دادند اما جزاي اعمال خود خواهند رسيد.
در اين بيانيه همچنين آمده است: ملت عراق چشم انداز عزالدين سليم را براي ساختن عراقي دموكرات، آزاد و پيشرفته اجرا خواهد كرد.
عمروموسي دبير كل اتحاديه عرب با محكوم كردن ترور عزالدين سليم رئيس دوره اي شوراي حكومت انتقالي عراق گفت: از اين حادثه بسيار متاسف و اعلام انزجار مي كنيم، خون عراقي ها نبايد به اين شكل ريخته شود.
