۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۳، ۱۷:۱۵

دبيركل اتحاديه عرب قتل رئيس شوراي حكومتي عراق را محكوم كرد

عمروموسي دبير كل اتحاديه عرب با محكوم كردن ترور عزالدين سليم رئيس دوره اي شوراي حكومت انتقالي عراق گفت: از اين حادثه بسيار متاسف و اعلام انزجار مي كنيم، خون عراقي ها نبايد به اين شكل ريخته شود.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، پل برمر حاكم آمريكايي عراق نيزبا محكوم كردن ترور رئيس دوره اي شوراي حكومت انتقالي عراق آن را اقدامي رذيلانه دانست.
برمر در بيانيه خود آورده است: تروريستهايي كه به دنبال نابودي عراق هستند امروز نيز اقدام وحشيانه وپستي را صورت دادند اما جزاي اعمال خود خواهند رسيد.
در اين بيانيه همچنين آمده است: ملت عراق چشم انداز عزالدين سليم را براي ساختن  عراقي دموكرات، آزاد و پيشرفته  اجرا خواهد كرد.

