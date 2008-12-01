پروژه حزب الله وجود دولت توانا و عدالت مدار در لبنان است

به گزارش خبرگزاری مهر، " شیخ نعیم قاسم" در گفتگو با روزنامه لبنانی الدیار با تاکید بر اینکه پروژه حزب الله ایجاد کشوری عدالت مدار و توانمند است، خاطر نشان کرد: فدرالیسم کشور را از بین می برد.

وی درعین حال با تاکید بر تعهد حزب الله به توافقنامه طائف گفت : پروژه و طرح حزب الله واضح و روشن است و تقیه ای در آن نیست و ما در زمانی نیستیم که نیاز به حمایت بیگانگان داشته باشیم. به این ترتیب ایده و آراء خود را بشکلی واضح بیان می کنیم و درعین حال همگان شاهد اسلوب و روش سیاسی، اجتماعی، فرهنگی ما هستند.

معاون دبیرکل حزب الله لبنان خاطر نشان کرد: اگر کسی بخواهد ما را مواخذه یا درباره ایده و افکار ما بحث کند باید به ادبیات ما و سخنرانی های سیاسی و از سوی دیگر به اقدامات عملی ما مراجعه نماید.

شیخ نعیم قاسم با اشاره به اینکه موضوع عدم تمرکز اداری در لبنان طرحی است که درحال حاضر در دست بررسی نمایندگان است و تنها کشمش های سیاسی مانع تاخیر در تصویب این طرح می شود، گفت : در روند گفتگوهای ملی موضوع استراتژی دفاعی در کنار دیگر مسائل مهم در دست بررسی است که اگر این اختلافات در دیدگاه ها وجود نداشت نیازی هم به برگزاری گفتگوهای مذکور نبود.

وی افزود : ما منکر وجود دو دیدگاه در لبنان نیستیم اما این مسئله از طریق برگزاری تظاهرات تبلیغاتی یا آشوب ها و هیاهوی سیاسی حل نمی شود بلکه نیازمند بررسی آرام است که هر طرف طرح و دیدگاه خود را مطرح کند.

شیخ نعیم قاسم درادامه سخنان خود با اشاره به خطر رژیم صهیونیستی گفت : درعین حال خطری واقعی و عملی وجود دارد که نام آن اسرائیل است و آن به گونه است که اسرائیل بیش از 20 سال هر روز به حریم هوایی ما تجاوز می کند و با گزارش سازمان ملل متحد نیز این مسئله شکل روشن تری به خود می گیرد.

این مقام جنبش حزب الله لبنان افزود: عقیده و باور ما این است که با فرار نمی توان با اسرائیل مقابله کرد بلکه باید با قدرت در برابر آن ایستاد همان قدرتی که پیش از آزادی شاهد آن بودیم و همچنین مسبب آزادی اراضی مان در خلال جنگ 33 روزه شد.

وی با اشاره به اینکه شکست اسرائیل را همان قدرت موجب شد، بنابراین باید آن را تقویت کنیم، گفت : ما برای تقویت قدرت مقاومت و گسترش دامنه آن و همچنین [ ایجاد ] جامعه مقاومت دعوت می کنیم جامعه ای که در آن هر کس از جایگاه خودش به پروژه استقلال و مقابله با اسرائیل خدمت کند.

این رویکردی است که درحال حاضر دنبال می شود اگر کسی در صدد است تا این رویکرد کلی را تغییر دهد ، این مسئله به روند گفتگوها مربوط می شود و هرگز ساده نخواهد بود که حالت مقابله و ایستادگی را تعدیل کنیم به گونه ای که به طرح واضحی که دربر دارنده منفعت لبنان باشد، دست نیابیم.