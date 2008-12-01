  1. استانها
  2. کرمان
۱۱ آذر ۱۳۸۷، ۱۳:۵۰

قیمت مصالح ساختمانی در کرمان کاهش یافت

قیمت مصالح ساختمانی در کرمان کاهش یافت

کرمان - خبرگزاری مهر: معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان بازرگانی کرمان با اشاره به کاهش چشمگیر قیمت مصالح ساختمانی در بازار کرمان گفت: علاوه بر آن قیمت برخی کالاهای اساسی در روزهای اخیر در استان کاهش یافته است.

مصطفی زریسفی در گفتگو با مهر اظهار داشت: در روزهای گذشته شاهد کاهش قیمت گروه های مختلف کالا در سطح استان کرمان هستیم که در بخش مصالح ساختمانی این مسئله به صورت واضح مشهود است.

وی تصریح کرد: در سه ماه گذشته در بخش فولاد و تیرآهن ساختمانی تا 50 درصد نزول قیمت اتفاق افتاده است و در برخی از کالای ساختمانی این کاهش قیمت تا 80 درصد نیز بوده است.

معاون توسعه بازرگانی کرمان افزود: در بخش سیمان تولید کارخانه ها بالا رفته است و تا 24 درصد نیز در این کالا کاهش قیمت نسبت به گذشته داشته ایم.

زریسفی افزود: احتمال کاهش ادامه کاهش قیمت در آینده نیز وجود دارد.

وی افزود: در کالاهای اساسی نیز مثل مواد غذایی، انواع برنج صادراتی و روغن و حبوبات نیز این کاهش قیمت روی داده است.

وی اضافه کرد: قیمت گوشت مرغ نیز به طور متوالی و برای چندمین بار در کرمان کاهش یافته و به دو هزار و 550 تومان رسیده است و این روند همچنان ادامه خواهد یافت.

کد مطلب 793118

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها