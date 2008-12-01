قیمت مصالح ساختمانی در کرمان کاهش یافت

مصطفی زریسفی در گفتگو با مهر اظهار داشت: در روزهای گذشته شاهد کاهش قیمت گروه های مختلف کالا در سطح استان کرمان هستیم که در بخش مصالح ساختمانی این مسئله به صورت واضح مشهود است.

وی تصریح کرد: در سه ماه گذشته در بخش فولاد و تیرآهن ساختمانی تا 50 درصد نزول قیمت اتفاق افتاده است و در برخی از کالای ساختمانی این کاهش قیمت تا 80 درصد نیز بوده است.

معاون توسعه بازرگانی کرمان افزود: در بخش سیمان تولید کارخانه ها بالا رفته است و تا 24 درصد نیز در این کالا کاهش قیمت نسبت به گذشته داشته ایم.

زریسفی افزود: احتمال کاهش ادامه کاهش قیمت در آینده نیز وجود دارد.

وی افزود: در کالاهای اساسی نیز مثل مواد غذایی، انواع برنج صادراتی و روغن و حبوبات نیز این کاهش قیمت روی داده است.

وی اضافه کرد: قیمت گوشت مرغ نیز به طور متوالی و برای چندمین بار در کرمان کاهش یافته و به دو هزار و 550 تومان رسیده است و این روند همچنان ادامه خواهد یافت.