فشار رایس بر پاکستان درباره حوادث بمبئی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، " کاندولیزا رایس" در جمع خبرنگاران همراه وی در سفر به لندن گفت:" نمی خواهم خودم در این مورد هیچ گونه نتیجه گیری داشته باشم، اما فکر می کنم که اکنون زمان شفاف سازی و همکاری کامل و مطلق است و این چیزی است که ما انتظار داریم."

در حالی که مقامهای هندی شبه نظامیان پاکستانی را در حملات بمبئی مقصر دانسته اند، رایس گفت:" آنچه که ما به دولت پاکستان تاکید می کنیم لزوم دنبال کردن هر مدرکی در هر جایی است که آن را راهنمایی کند و اینکه این کار را در نهایت تعهد و قاطعانه ترین راه ممکن انجام دهد."

رایس که قرار است روز چهارشنبه به هند برود، گفت:" رئیس جمهور از من خواسته تا به این سفر بروم تا همدردی و انسجام خود را با مردم هند اعلام و عزم و اراده کامل خود را برای کمک به آنها به هر روش ممکن که می توانیم برای کمک به پایان دادن این تهدید جدی ابراز کنیم و کسانی که این تراژدی وحشتناک را مرتکب شدند، به پای میز عدالت بکشانیم."

تاکنون 172 نفر در حملات بمبئی کشته شده اند و در پی این حملات مرگبار، وزیر کشور و مشاور امنیت ملی هند استعفا کردند.