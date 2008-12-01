ایران کشوری موفق در زمینه درمان معتادان تزریقی است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسین جزایری در پیامی به مناسبت اول دسامبر (11 آذر) روز جهانی ایدز گفت: در زیربنای سلامت در ایران به طور موثر و برجسته در تاسیس کلینیکهای پیشگیری و درمان اچ آی وی اقدام شده است که این خود بر ارزشهای سیستم فعلی مراقبت بهداشت کشور می‌افزاید.

در بخش دیگری از این پیام آمده است: حدود 20 سال است که اول دسامبر را به عنوان روز جهانی ایدز نامگذاری کرده‌ایم. هنگامی که به عقب برگشته، تعهدات و دستاوردها را مرور کرده و به آینده برای تجدید قوا و دستیابی به اهداف نگاه می‌کنیم می‌توانیم آن را به عنوان یک واقعه مهم به شمار آوریم. ما و تمام رهبران متعهد هستیم که به دسترسی همگانی در درمان و پیشگیری از اچ آی وی برسیم و در حقیقت تا کنون نیز به دنبال انجام و تکمیل همین تعهد بوده‌ایم.

جزایری افزود: تا پایان سال گذشته شمار افرادی که در منطقه ما اچ آی وی زندگی می‌کنند به 530 هزار نفر رسیده است. تعدادی از کشورهای منطقه مدیترانه شرقی اقدامات خود در این زمینه را افزایش داده‌ اند. تنها کشور منطقه که تا کنون درمان ضد رترو ویروسی در اختیار نداشته (افغانستان) در ابتدای سال آینده شروع به اقدام خواهد کرد. تا به امروز میزان افرادی که به درمان مذکور نیاز داشته و آن را دریافت کرده‌اند بیشتر از 5 درصد نبوده است. طی سال گذشته (2007) حدود 2700 نفر دیگر که با اچ آی وی زندگی می‌کنند به جمع دریافت کنندگان این درمان پیوسته ‌اند.

وی از پذیرش درمان از طریق متادون (MMT) به عنوان یکی از درمانهای دارویی مهم و ترکیبات پیشگیری اچ آی وی، تاسیس کلینیکهای مثلثی و گسترش گام به گام سطح پوشش و فراگیری کلینیکهای مذکور که خدمات جامع بهداشتی برای معتادین تزریقی از جمله پیشگیری و درمان اچ آی وی و ابتلا از راه آمیزشی را فراهم می‌کنند و شمول خدمات بهداشتی زندان در برنامه‌های اچ آی وی و همچنین تاسیس کلینیکهای مثلثی در زندانها به عنوان یافته‌های مهم در این زمینه اشاره کرده و آورده است: «اخیرا برنامه ملی ایدز پروژه خاصی را در جهت پیشگیری اچ آی وی در زنان در معرض خطر آغاز کرده است. برای منطقه‌ این امر مهمی است که بتواند نتایج این تجربه را هرچه زودتر با دیگر کشورها به اشتراک بگذارد.

مدیر دفتر مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت در پایان با اشاره به مضمون امسال روز جهانی ایدز (در برابر گسترش ایدز پیشگام شوید) تاکید کرده است: زنان در منطقه در بسیاری از حوزه‌ها پیشگام هستند. اکنون زمان آن رسیده که زنان نقش بزرگتری در مقابله با اچ آی وی و مسئولیت بالاتری در تامین نیاز جامعه بر عهده بگیرند. بیایید همه با هم در راه یک هدف مشترک برای دسترسی همگانی به پیشگیری، مراقبت و درمان اچ آی وی متحد شویم.