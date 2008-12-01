اجرای فاز تحقیقاتی طرح فیلترینگ در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر کمال محامدپور امروز در مراسم افتتاحیه طرح "آپا"، حمایت از طرحها و پروژه های تحقیقاتی بخشهای خصوصی و دولتی را از سیاستهای این وزارتخانه دانست و گفت: در زمینه پژوهش، کمیته های پژوهشی را در استانها راه اندازی کردیم تا با استفاده از امکانات و پتانسیلهای استانها از طرحهای بخش ICT در استانها حمایت شود.

وی با بیان اینکه طرحهای حمایت شده در این کمیته ها تحت نظارت مرکز تحقیقات مخابرات اجرا می شود، افزود: اقدامات این چنینی بستر مناسبی را برای مشارکت دانشگاههای سراسر کشور با شرکتهای فعال در زمینه ICT فراهم می کند.

محامدپور با اشاره به مشارکت هفت دانشگاه در اجرای طرح "آپا" اظهار داشت: این طرح به صورت شبکه ای با همکاری دانشگاهها انجام شد که امیدواریم با اقداماتی که در این زمینه صورت می گیرد، اجرای پروژه ها با همکاری دانشگاهها یا مراکز تحقیقاتی افزایش یابد.

معاون پژوهشی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه وزارتخانه به طور جدی طرح فیلترینگ را دنبال می کند، خاطر نشان کرد: در حال حاضر این طرح در دست مطالعه است و بخشهایی از آن نیز اجرا شده است.

وی از آمادگی وزارت ICT خبر داد و اعلام کرد: وزارتخانه از طرحها و پروژه های کاربردی در زمینه فیلترینگ حمایت خواهد کرد.

محامدپور با تاکید بر اینکه دانشگاهها امکانات خود برای اجرای پروژه های تحقیقاتی در زمینه ICT در اختیار مراکز پژوهشی قرار دهند، اضافه کرد: اعتبارات این وزارتخانه تحت ضوابط مشخصی در زمنیه حمایت از پایان نامه ها، توسعه و تجهیز آزمایشگاهها، اجرای طرحهای بنیادی و غیره صرف می شود.