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۱۱ آذر ۱۳۸۷، ۱۶:۲۲

رشد اشتغالزایی در بخش صنعت و معدن اردبیل

اردبیل - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استاندار اردبیل گفت: میزان اشتغالزایی در بخش صنعت و معدن استان اردبیل افزایش قابل توجهی داشته است.

مجید قدیری حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر در اردبیل اظهار داشت: بستر سازی و فراهم نمودن زیر ساخنها از سوی دولت مهمترین عامل در تحقق این امر بوده است.

معاون برنامه ریزی استاندار افزود: جذب مشارکتهای بخش خصوصی و توسعه سرمایه گزاری این بخش در حوزه صنعت و معدن از دیگر دلایل اشتغالزایی بخش صنعت و معدن در  اردبیل می باشد.

وی در ادامه میزان بیکاری در استان اردبیل را حدود 2/3 دهم درصد اعلام کرد و ابراز داشت: این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است.

قدیری حیدری در پایان با اشاره به محقق شدن 97 درصدی بنگاه های اقتصادی زود بازده در اردبیل خاطر نشان کرد: از مجموع 50 هزار طرح ارایه شده در سال جاری، 25 هزار و 200 طرح با اعتبا ر چهار هزار و 190 میلیارد ریال از تسهیلات بانکی بهره مند شده اند.

 

کد مطلب 793132

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