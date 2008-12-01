14.5 درصد افراد بالای 30 سال در یزد دیابت دارند

دکتر علی مشاهیری در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: این آمار در استان یزد بالاست و نیازمند تدابیر خاص پزشکی است زیرا دیابت بیماری است که چنانچه کنترل نشود، مشکلات و عوارض بسیاری برای بیماران به دنبال خواهد داشت.

وی به کلیه افراد دارای ژن دیابت و افرادی که برخی از علائم این بیماری را دارند، توصیه کرد: علاوه بر انجام تستهای تشخیص دیابت، رعایت رژیم غذایی، ورزش و رسیدگی بهداشتی را در برنامه های خود داشته باشند.

مشاهیری عنوان کرد: برای پیشگیری از تبدیل دیابت به یک بیماری پرخطر در استان یزد، اقدامات متعددی از سوی مرکز دیابت استان انجام شده که از آن جمله می توان به طرح شناسایی خانواده درجه یک بیماران دیابتی اشاره کرد که از ابتدای سال با جدیت ادامه دارد.

وی افزود: برای پیشگیری ثانویه نیز کلینیک کنترل بیماری مشغول فعالیت است و وضعیت بیماران دیابتی را به طور مرتب مورد ارزیابی قرار می دهد.

مشاهیری با اشاره به راه اندازی کلینیکهای چشم، پای دیابتی و ... عنوان کرد: از آنجا که دیابت بیشترین لطمه را به چشم و پای بیماران وارد می کند، تجهیزات پزشکی پیشرفته ای در این زمینه در کلینیک دیابت استان وجود دارد.