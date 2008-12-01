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۱۱ آذر ۱۳۸۷، ۱۴:۰۷

سینما جمهوری با دریافت خسارت بازسازی می‌شود

سینما جمهوری با دریافت خسارت بازسازی می‌شود

بیمه پارسیان با پرداخت خسارت واردشده به سینما جمهور امکان بازسازی این سالن را فراهم می‌کند.

محمدرضا صابری سخنگوی انجمن سینماداران درباره وضعیت بازسازی سینما جمهوری به خبرنگار مهر گفت: سازمان آتش‌نشانی هنوز دلیل آتش‌سوزی سینما را اعلام نکرده و شروع بازسازی سالن بسته به اعلام دلیل آتش‌سوزی از سوی این سازمان است.

وی ادامه داد: سینماهایی که عضو انجمن سینماداران هستند امسال از طریق بیمه پارسیان بیمه شده‌اند و در حال حاضر خسارت وارد شده به سینما جمهوری از سوی بیمه مشخص شده است. اما پرداخت بودجه نیازمند اعلام دلیل آتش‌سوزی است.

صابری گفت: هزینه لازم برای ساخت و ساز سینما پیشتر هنگام عقد قرارداد با بیمه طبق برآورد خود سینمادار مشخص شده بود. بنابراین خسارتی که از سوی بیمه پارسیان پرداخت می‌شود، می‌تواند مخارج ساخت مجدد سینما را تامین کند.

سخنگوی انجمن سینماداران در پایان یادآور شد در وضعیتی مانند آنچه برای سینما جمهوری رخ داده، موسسه سینماشهر مسئولیتی برای بازسازی سینما ندارد.

کد مطلب 793136

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