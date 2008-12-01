نگرانی مسلمانان آمریکایی از راهبردهای جدید دادگستری این کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، این راهبردهای بازبینی شده از امروز دوشنبه 11 آذر ماه اجرایی می شود و به مأموران اف بی آی این قدرت را می دهد تا از منابع مخفی خود برای جمع کردن اطلاعات، مصاحبه با مردم بدون شناسایی خود و جاسوسی مظنونین بدون وجود شاهد، استفاده کنند.

منتقدان اظهار داشتند که این قوانین می تواند زمینه را برای سوء رفتار از جمله سوء رفتار نسبت به اقلیتهای دینی و نژادی فراهم کند.

مایک جرمن از مأموران سابق اف بی ای که اکنون مشاور اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا است این قدرت را بیش از حد توصیف کرد.

نبی عیاد از وکلای مسلمانان آمریکایی در رابطه با موضوعات مربوط به امنیت ملی گفت: در میان جوامع مسلمان نگرانی به وجود آمده، آنها وحشت دارند که بی مورد هدف گرفته شوند.

مقامات فدرال اظهار داشتند قوانین کنونی در سال 1970 شکل گرفته و توانایی آنها را برای تفتیش مردم در موضوعات مربوط به امنیت ملی محدود می کند. مأموران اف بی آی دوبار تا کنون با رهبران جوامع مختلف دیدار و مدعی شدند که آنها مورد هدف قرار گرفته نمی شوند.

این درحالی است که همواره در میان مقامات آمریکایی افرادی که اسلام را به خشونت، تروریسم و سوء رفتار نسبت می‌دهند وجود دارند و طی چند سال اخیر موارد بسیاری از تبعیض و تعصب نسبت به جامعه مسلمان تنها به علت داشتن نام و لباس اسلامی گزارش شده است.

شورای روابط - اسلامی و آمریکایی و اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا نمونه های بسیاری از این دست را ثبت کرده اند.