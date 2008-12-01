به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین جلسه از سلسله ‌نشستهای "صائب‌خوانی" در دفتر ادبیات و هنر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها با حضور ساعد باقری چهارشنبه 13 ‌آذر در دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

در این نشست همچنین تنی‌ چند از استادان زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران نیز حضور خواهند داشت.

نخستین جلسه هفتگی "صائب‌خوانی" 15 آبان برگزار شد. پس از آن در هر چهارشنبه این جلسات در دفتر ادبیات و هنر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها برپا بوده است.

علاقمندان برای شرکت در این جلسات می‌توانند به نشانی تهران خیابان 16 آذر، نبش کوچه رهنما، جنب بانک ملی، طبقه ششم مراجعه کنند.