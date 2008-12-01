احساس بی هویتی از مشکلات جوانان امروز است

به گزارش خبرنگار مهر در گناباد حجت الاسلام عباسعلی فاطمی ظهر امروز در جمع جوانان و نوجوانان در مسجد جامع شهرستان گفت: اسلام و معنویت می تواند پاسخگوی این نیاز و برطرف کننده این احساسات باشد.

وی با بیان اینکه اسلام با شناخت بشر مقام وی را تبیین کرده است، افزود: اسلام شخصیت انسان را به وی شناسانده است و احساس شخصیت را در وی برجسته کرده است.

وی با بیان اینکه انسان با عبادت و ارتباط با خدا و قبول اینکه خدا خالق و رازق اوست به اطمینان و آرامش دست می یابد، تصریح کرد: در صورت عمل به آموزه های متعالی دین اسلام و قرآن حکیم و بکارگیری درست آنان می توان احساس امنین و رضای افراد جامعه را در آنان مشاده کرد.



وی همچنین در حاشیه این نشست از تشکیل ستاد غدیر این شهرستان خبر داد و گفت: بمنظور برنامه ریزی و دریافت برنامه های دهه غدیر این ستاد با مسئولیت امام جمعه و با دبیری اداره تبلیغات اسلامی در محل این اداره برگزار شد.

وی با بیان اینکه در این جلسه مقرر شد که برنامه های فرهنگی و قرآنی ادارات مختلف جهت جمع بندی به جلسه بعدی ارائه شود گفت: در این جلسه تاکید شد که پروژه های عمرانی آماده بهره برداری در این هفته به بهره برداری برسد.