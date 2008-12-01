سال گذشته 150 نوزاد معلول در استان یزد متولد شدند

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، محمدحسین رحیمی نسب، پیش از ظهر امروز در نشستی خبری با اشاره به اینکه تولد هر کودک معلول مشکلات بسیاری برای خانواده و جامعه به دنبال دارد، اظهار داشت: تولد این تعداد کودک معلول، نیازمند ایجاد مراکز جدید در سطح استان یزد است.

وی مهمترین علت تولد این تعداد کودک معلول در یزد را عدم انجام آزمایشات و مشاوره های قبل از ازدواج همچنین اجتناب زوجهای جوان از انجام آزمایشات ژنتیک قبل از بارداری اعلام کرد.

رحیمی نسب افزود: برای جلوگیری از تولد کودکان معلول کم توان ذهنی و جسمی اقدامات بسیاری انجام شده است که از آن جمله می توان به راه اندازی مشاوره های تلفنی 123 و 148 و ایجاد مراکز مشاوره ژنتیک اشاره کرد.

وی با بیان اینکه آزمایش و مشاوره ژنتیک هنوز جایگاه ایده آلی در خانواده ها ندارد، خاطرنشان کرد: سال گذشته 19 هزار مورد ازدواج در سطح استان یزد صورت گرفت که از این تعداد 10 هزار مورد از خدمات مراکز مشاوره ژنتیک استفاده کرده اند و 9 هزار زوج دیگر زمینه های تولد نوزادان معلول را فراهم کردند.

رحیمی نسب اظهار امیدواری کرد: با همکاری رسانه ها در زمینه اطلاع رسانی و ارتقا آگاهی خانواده ها، مشاوره ژنتیک جایگاه واقعی خود را در میان خانواده ها پیدا کرده و به یکی از ملزومات امر ازدواج تبدیل شود.

وی با بیان اینکه باور عموم مردم برای انجام آزمایش ژنتیک، سابقه داشتن معلولیت در خانواده یا ازدواجهای فامیلی است، بیان داشت: آزمایشهای ژنتیک تنها مختص گروههای یاد شده نیست زیرا در بسیاری از موارد ازدواجهای غیر فامیل و بدون سابقه معلولیت نیز منجر به تولد نوزادان معلول شده است.

این مسئول یادآور شد: در حال حاضر بیش از 60 درصد آزمایشات ژنتیک انجام شده در استان حاکی از سالم بودن زوجهاست و نوید دهنده تولد فرزندان سالم است.

مدیرکل اداره بهزیستی استان یزد ادامه داد: هم اکنون امکان مشاوره ژنتیک برای تمام زوجهای در آستانه ازدواج در استان یزد مهیاست و علم رفع مشکلات ژنتیکی نیز در این استان وجود دارد.

رحیمی نسب بیان داشت: حتی زوجهای معلول نیز می توانند با استفاده از امکانات موجود در سطح استان و با حضور در مراکز مشاوره ژنتیک و انجام آزمایشات لازم، بدون نگرانی زندگی مشترک خود را آغاز کنند و فرزندان سالمی داشته باشند.

وی با اشاره به آمار نتایج آزمایشات ژنتیک زوجهای معلول استان یزد افزود: 60 درصد زوجها هیچ مشکلی ندارند، 25 درصد نیازمند توصیه های لازم هنگام بارداری هستند و تنها پنج درصد آنها با مشکلات حاد مواجه می شوند.