مشکل سرانه ورزشی شهرهای اقماری کرج برطرف می شود

علی فیروزگاه در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در حال حاضر در دو بخش آسارا و اشتهارد و سه شهر اقماری مشکین دشت، محمدشهر و کمالشهر پروژه های فعال ورزشی دارند که به سرعت در حال پیشرفت است و برای دو شهر گرمدره و ماهدشت نیز در سال آینده با اولویت پروژه های ورزشی دیده خواهد شد.

این مسئول ادامه داد: استخر اشتهارد با 60 درصد پیشرفت فیزیکی، استخر مشکین دشت با 70 درصد پیشرفت، استخر مشکین دشت با 75 درصد پیشرفت، استخر کمالشهر با 75 درصد پیشرفت و زمین چمن محمدشهر با 90 درصد پیشرفت فیزیکی از جمله پروژه های شهرهای اقماری کرج هستند.

وی افزود: با پیگیری های به عمل آمده سونا و جکوزی استخر اشتهارد نیز که یکی از خواسته های به حق اهالی منطقه بوده است به تصویب رسیده و در اعتبارات سال آینده سازمان تجهیز و توسعه اماکن ورزشی به عنوان دستگاه اجرایی این استخر گنجانده خواهد شد.

فیروزگاه ادامه داد: زمین چمن مصنوعی اشتهارد نیز اعتباراتش در مازاد وصولی دیده شده و با زیرسازی که از سوی اعتبارات محلی منطقه بیان می شود به زودی کلنگ زنی خواهد شد و تکمیل سالن روستای کندر نیز از همین محل انجام می شود.

وی عنوان کرد: استخر مشکین دشت در حال حاضر با 70 درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست که تاکنون سوله و سقف استخر، کاسه استخر و سقف تاسیسات این سالن به پایان رسیده است.

وی تاکید کرد: پروژه های کلنگ زنی شده در شهرهای اقماری شهرستان کرج بیش از 30 تا 40 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و با اتمام این پروژه ها بار سنگینی از مشکلات ورزشی این مناطق برطرف خواهد شد اما تا رسیدن به سرانه مطلوب ورزشی فاصله زیاد است.