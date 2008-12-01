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۱۱ آذر ۱۳۸۷، ۱۶:۲۲

مشکل سرانه ورزشی شهرهای اقماری کرج برطرف می شود

مشکل سرانه ورزشی شهرهای اقماری کرج برطرف می شود

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تربیت بدنی کرج گفت: مشکل سرانه ورزشی شهرهای اقماری کرج با بهره برداری از پروژه های درحال ساخت این مناطق به زودی تا حد زیادی رفع می شود.

علی فیروزگاه در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در حال حاضر در دو بخش آسارا و اشتهارد و سه شهر اقماری مشکین دشت، محمدشهر و کمالشهر پروژه های فعال ورزشی دارند که به سرعت در حال پیشرفت است و برای دو شهر گرمدره و ماهدشت نیز در سال آینده با اولویت پروژه های ورزشی دیده خواهد شد.

این مسئول ادامه داد: استخر اشتهارد با 60 درصد پیشرفت فیزیکی، استخر مشکین دشت با 70 درصد پیشرفت، استخر مشکین دشت با 75 درصد پیشرفت، استخر کمالشهر با 75 درصد پیشرفت و زمین چمن محمدشهر با 90 درصد پیشرفت فیزیکی از جمله پروژه های شهرهای اقماری کرج هستند.

وی افزود: با پیگیری های به عمل آمده سونا و جکوزی استخر اشتهارد نیز که یکی از خواسته های به حق اهالی منطقه بوده است به تصویب رسیده و در اعتبارات سال آینده سازمان تجهیز و توسعه اماکن ورزشی به عنوان دستگاه اجرایی این استخر گنجانده خواهد شد.

فیروزگاه ادامه داد: زمین چمن مصنوعی اشتهارد نیز اعتباراتش در مازاد وصولی دیده شده و با زیرسازی که از سوی اعتبارات محلی منطقه بیان می شود به زودی کلنگ زنی خواهد شد و تکمیل سالن روستای کندر نیز از همین محل انجام می شود.

وی عنوان کرد: استخر مشکین دشت در حال حاضر با 70 درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست که تاکنون سوله و سقف استخر، کاسه استخر و سقف تاسیسات این سالن به پایان رسیده است.

وی تاکید کرد: پروژه های کلنگ زنی شده در شهرهای اقماری شهرستان کرج بیش از 30 تا 40 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و با اتمام این پروژه ها بار سنگینی از مشکلات ورزشی این مناطق برطرف خواهد شد اما تا رسیدن به سرانه مطلوب ورزشی فاصله زیاد است.

کد مطلب 793162

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