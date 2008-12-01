صادرات غیر نفتی به مرز 17 میلیارد دلار رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، در این مدت 26 میلیون و 473 هزار تن انواع کالا با احتساب میعانات گازی صادر شد که از این نظر نسبت به مدت مشابه سال گذشته 15/4 درصد کاهش داشته است.

در هشت ماهه سالجاری 27 میلیون و 401 هزار تن انواع کالا به ارزش 38 میلیارد و 267 میلیون دلار به کشور وارد شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزن 2 درصد و به لحاظ ارزش 65/28 درصد رشد داشت.

بنابراین گزارش، میزان صادرات کالاهای غیرنفتی بدون احتساب میعانات گازی طی هشت ماهه سالجاری 21 میلیون و 845 هزار تن و به ارزش 13 میلیارد و 30 میلیون دلار بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزن 18/0 درصد و از نظر ارزش 98/29 درصد رشد داشته است.

بیشترین میزان صادرات کشور در این مدت به ترتیب به امارات متحده عربی با یک میلیارد و 756 میلیون دلار، چین با یک میلیارد و 402 میلیون دلار عراق با یک میلیارد و 373 میلیون دلار، هند با 867 میلیون دلار و جمهوری کره با 694 میلیون دلار صورت گرفته است.

براساس برنامه چهارم توسعه برای مدت مذکور معادل 7 میلیارد و 721 میلیون دلار صادرات انواع کالاهای غیرنفتی پیش‌بینی شده است که باتوجه به صادرات 13 میلیارد و 30 میلیون دلار کالای غیرنفتی در مدت یاد شده بدون احتساب صادرات میعانات گازی، 75/168 درصد از اهداف برنامه درخصوص ارزش صادرات تحقق یافته است.

براساس آمارهای ارائه شده از سوی دفتر آمار و فن‌آوری اطلاعات گمرک، پروپان مایع شده 867 میلیون و 500 هزار دلار و 66/6 درصد از کل ارزش صادرات رتبه اول را در بین اقلام صادراتی به خود اختصاص داده است.

همچنین متانول با 699 میلیون و 200 هزار دلار، بوتان مایع شده با 588 میلیون و 500 هزار دلار، اتیلن با 500 میلیون و 600 هزار دلار و پسته تازه یا خشک‌کرده با 494 میلیون و 200 هزار دلار در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

طی مدت یاد شده بنزین عمده‌ترین کالای وارداتی به کشور بود و 2 میلیارد و 532 میلیون دلار بنزین طی هشت ماهه سالجاری وارد کشور شد و 62/6 درصد از ارزش کل واردات به این کالا اختصاص یافت.

شمش از آهن و فولاد غیرممزوج، سایر گندم سخت، سایر روغن‌های سبک و فرآورده‌ها بجز بنزین و دستگاه‌هایی که با اشعه ایکس کار می‌کنند دیگر کالاهای عمده وارداتی کشورمان طی مدت یاد شده بوده‌اند.

عمده واردات کشور طی هشت ماهه سالجاری به ترتیب از کشورهای امارات متحده عربی، آلمان، چین، سوئیس و جمهوری کره انجام گرفت به طوریکه 78/55 درصد از سهم ارزش کل واردات کشور طی هشت ماهه سالجاری به پنج کشور یاد شده اختصاص دارد.

همچنین در این مدت متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی 596 دلار و 45 سنت و متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی یک هزار و 396 دلار و 56 سنت بوده است که قیمت هر تن کالای صادراتی در هشت ماهه سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 74/29 درصد و متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی 12/26 درصد افزایش یافته است.

بنابراین گزارش، طی هشت ماهه سالجاری 43 هزار و 646 دستگاه خودرو سواری به ارزش 791 میلیون دلار وارد شدکه نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ تعداد 42/84 درصد و از نظر ارزش 67 درصد افزایش داشته است.