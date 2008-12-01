  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۱۱ آذر ۱۳۸۷، ۱۴:۳۹

ترجمه مالتی قرآن به کتابخانه دانشگاه مالت اهدا شد

ترجمه مالتی قرآن به کتابخانه دانشگاه مالت اهدا شد

تعدادی از نسخه‌های ترجمه شده قرآن به زبان مالتی به کتابخانه دانشگاه مالت به عنوان عالی‌ترین نهاد آموزشی این جزیره اروپایی اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مالت تایمز، امام محمد السعدی از طرف انجمن ندای اسلامی جهان که از چاپ و نشر این اثر حمایت کرده قرآن مالتی را به دانشگاه مالت اهدا کرد.

آلفرد ولا رئیس این دانشگاه و آنتونی مانگیون متصدی امور کتابخانه و مارتین آر. زامیت از دپارتمان مطالعات عربی و خاور نزدیک به عنوان مترجم در این مراسم حضور داشته و کتاب را پذیرا شدند.

زامیت گفت: این نخستین ترجمه مالتی از چشم انداز اسلامی بوده که به زبان اصلی قرآن بسیار نزدیک دارد.

در ترجمه قرآن به زبان مالتی تمام اصطلاحات زبان عربی به بهترین اصطلاحات زبان مالتی برگردانده شده که نشان دهنده سنخ شناسی و زبان شناختی بوده و دارای دستور زبانی بسیار قوی است. قرابت لغت نویسی علم نحو میان دو متن نیز در این ترجمه مورد توجه قرار گرفته است.

کد مطلب 793173

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار