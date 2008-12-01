ترجمه مالتی قرآن به کتابخانه دانشگاه مالت اهدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مالت تایمز، امام محمد السعدی از طرف انجمن ندای اسلامی جهان که از چاپ و نشر این اثر حمایت کرده قرآن مالتی را به دانشگاه مالت اهدا کرد.

آلفرد ولا رئیس این دانشگاه و آنتونی مانگیون متصدی امور کتابخانه و مارتین آر. زامیت از دپارتمان مطالعات عربی و خاور نزدیک به عنوان مترجم در این مراسم حضور داشته و کتاب را پذیرا شدند.

زامیت گفت: این نخستین ترجمه مالتی از چشم انداز اسلامی بوده که به زبان اصلی قرآن بسیار نزدیک دارد.

در ترجمه قرآن به زبان مالتی تمام اصطلاحات زبان عربی به بهترین اصطلاحات زبان مالتی برگردانده شده که نشان دهنده سنخ شناسی و زبان شناختی بوده و دارای دستور زبانی بسیار قوی است. قرابت لغت نویسی علم نحو میان دو متن نیز در این ترجمه مورد توجه قرار گرفته است.

