سالانه هزار زن سرپرست خانوار شاغل می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر ، مدیرعامل شرکت خدمات اجتماعی ورفاهی شهرداری تهران افزود: بازارچه های خود اشتغالی برای ایجاد اشتغال ویژه زنان سرپرست خانوار شکل گرفت که هم اکنون غرفه های این بازارچه ها به صورت فصلی و ثابت در بوستانها و پارکهای پر تردد در اختیار این افراد قرار دارد.

سراجان تصریح کرد: البته برای اشتغال این زنان نیاز به سرمایه گذاری از سوی خود آنها نیست و شهرداری تهران سرمایه اولیه را تقبل کرده است.

وی درباره تعداد غرفه های بازارچه های خود اشتغالی گفت: بسیاری از این افراد محصولات خود را در منزل تولید و در این غرفه ها به مشتریان عرضه می کنند که این نوع از فعالیت امکان مدیریت خانواده و فرزندان را در کنار تامین اقتصاد خانواده، برای این قشر در معرض آسیب فراهم می کند.

مدیرعامل شرکت خدمات اجتماعی و رفاهی شهرداری تهران افزود: در کنار این بازارچه ها مجموعه ای از فعالیتهای آموزشی و فرهنگی از جمله برگزاری دوره های آموزشی روان شناسی، مشاوره و نیز اردوهای تفریحی یک روزه برای زنان سرپرست خانوار پیش بینی شده است.

وی در پاسخ به این سئوال که شرایط واگذاری غرفه ها چیست و متقاضیان برای در اختیار گرفتن غرفه در بازارچه ها باید به کجا مراجعه کنند گفت: زنان سرپرست خانوار باید ابتدا به معاونتهای اجتماعی مناطق 22 گانه تهران مراجعه کنند تا پس از تحقق و بررسی از سوی این معاونتها به ما معرفی شوند.

سراجان با اشاره به برنامه شهرداری برای گسترش این بازارچه ها نیز گفت: هم اکنون غرفه های خود اشتغالی به صورت 6 ماهه واگذار می شود و پس از این مدت متقاضیان باید مجددا در نوبت واگذاری قرار گیرند اما شهرداری تهران سیاست گسترش این بازارچه ها و افزایش ظرفیت آنها را در پیش گرفته است و تا سال آینده در هر سال 2 هزار نفر از این طریق شاغل می شوند.