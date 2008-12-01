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۱۱ آذر ۱۳۸۷، ۱۵:۳۵

در بازارچه های شهرداری؛

سالانه هزار زن سرپرست خانوار شاغل می شوند

سالانه هزار زن سرپرست خانوار شاغل می شوند

سالانه هزار زن سرپرست خانوار از طریق بازارچه های خود اشتغالی شهرداری تهران به کسب و کار می پردازند.

به گزارش خبرگزاری مهر ، مدیرعامل شرکت خدمات اجتماعی ورفاهی شهرداری تهران افزود: بازارچه های خود اشتغالی برای ایجاد اشتغال ویژه زنان سرپرست خانوار شکل گرفت که هم اکنون غرفه های این بازارچه ها به صورت فصلی و ثابت در بوستانها و پارکهای پر تردد در اختیار این افراد قرار دارد.

سراجان تصریح کرد: البته برای اشتغال این زنان نیاز به سرمایه گذاری از سوی خود آنها نیست و شهرداری تهران سرمایه اولیه را تقبل کرده است.

وی درباره تعداد غرفه های بازارچه های خود اشتغالی گفت: بسیاری از این افراد محصولات خود را در منزل تولید و در این غرفه ها به مشتریان عرضه می کنند که این نوع از فعالیت امکان مدیریت خانواده و فرزندان را در کنار تامین اقتصاد خانواده، برای این قشر در معرض  آسیب فراهم می کند.

مدیرعامل شرکت خدمات اجتماعی و رفاهی شهرداری تهران افزود: در کنار این بازارچه ها مجموعه ای از فعالیتهای آموزشی و فرهنگی از جمله برگزاری دوره های آموزشی روان شناسی، مشاوره و نیز اردوهای تفریحی یک روزه برای زنان سرپرست خانوار پیش بینی شده است.

وی در پاسخ به این سئوال که شرایط واگذاری غرفه ها چیست و متقاضیان برای در اختیار گرفتن غرفه در بازارچه ها باید به کجا مراجعه کنند گفت: زنان سرپرست خانوار باید ابتدا به معاونتهای اجتماعی مناطق 22 گانه تهران مراجعه کنند تا پس از تحقق و بررسی از سوی این معاونتها به ما معرفی شوند.

سراجان با اشاره به برنامه شهرداری برای گسترش این بازارچه ها نیز گفت: هم اکنون غرفه های خود اشتغالی به صورت 6 ماهه واگذار می شود و پس از این مدت متقاضیان باید مجددا در نوبت واگذاری قرار گیرند اما شهرداری تهران سیاست گسترش این بازارچه ها و افزایش ظرفیت آنها را در پیش گرفته است و تا سال آینده در هر سال 2 هزار نفر از این طریق شاغل می شوند.

کد مطلب 793177

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