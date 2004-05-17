مسلمانان بايد باور كنند كه با تمسك به قرآن و صبر و پايداري مي توان بر دشمنان غلبه كرد

به گزارش خبرگزاري مهر، در اين ديدار آيت الله جنتي، دبير شوراي نگهبان قانون اساسي با تاكيد بر اين كه اخوت و ارتباطات برادرانه يكي از بزرگترين دستورهاي اسلامي است كه متاسفانه در ميان كشورهاي اسلامي ضعيف شده است، گفت: يكي از وظايفي كه براي خود احساس مي كنيم و جز و مباني ديني ماست و امام راحل هم بر آن تاكيد داشتند اين است كه روابط برادرانه را با ديگر كشورهاي اسلامي افزايش دهيم و آن را مستحكم كنيم، مخصوصا در اين زمان كه دشمن از بي تفاوتي مسلمين سوءاستفاده مي كند و برادران ما را در عراق و فلسطين ذبخ مي كند و اين دليلي ندارد جزاين كه مسلمانان وظايف برادري و اخوت را فراموش كرده اند.

آيت الله جنتي در ادامه افزود: تجربه ما در جمهوري اسلامي ايران نشان داده است كه اگر ما پايبندي به ضوابط اسلامي باشيم و سختي ها را تحمل كنيم، مي توانيم حكومتي اسلامي تشكيل بدهيم و دشمن را از حوزه كشور اسلامي قطع يد كنيم، كاري كه دنيا باور نمي كرد، مردم ما با رهبري امام خميني (ره) در مقابل يك قدرت قوي قيام كرد، به يك معنا ما در مقابل غرب وشرق ايستاديم و در جنگ 8 ساله نيز همه قدرتها به دشمن ما كمك مي كردند و ما به تنهايي مقاومت كرديم و بحمدالله پيروز شديم.

آيت الله جنتي در پايان اظهار اميدواري كرد: كه همه مسلمانان باور كنند كه با تمسك به قرآن و با مقاومت و صبر و پايمردي مي توان بر دشمن غلب كرد و افزود: اين خفت و خواري كه اكنون مسلمين در برخورد آمريكا و اسرائيل با مسلمانان و به خصوص با مردم عراق و فلسطين احساس مي كنند به خاطر اين است كه يا پايبندي شان به ضوابط اسلامي ضعيف است يا صبر و مقاومت شان كم است.

در ادامه اين ديدار آقاي عبدالله علي العيسي، رييس شوراي عالي قضايي دولت كويت ضمن تشكر از دبير و اعضاي شوراي نگهبان گفت: روابط صميمانه بين دو كشور ايران و كويت نشان مي دهد كه اين امت، امت واحدي است، هرچند كه تهاجماتي عليه اين امت صورت گرفته است.

رييس شوراي عالي قضايي كويت در ادامه گفت: ما به دليل اشتراكات فراوان و اعتقادي و منطقه اي روابط مستحكمي داريم كه اين روابط هيچ گاه گسسته نمي شود. ما احساس مي كنيم همانطور كه نخست وزير كشور كويت اعلام كردند ايران عمق استراتژي كويت است، ما دست شما را مي فشاريم و از تجربيات شما استفاده مي كنيم. قوانين و سيستم ها و دستورهاي شما را ياد مي گيريم و استفاده مي كنيم.

در ادامه اين جلسه اعضاي شوراي نگهبان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اعضاي شوراي عالي قضايي كويت به بحث و تبادل و نظر در مورد جايگاه نهادهاي مربوطه در كشورهاي خود پرداختند و به معرفي مراحل قانونگذاري در كشور متبوع خود پرداختند.

در پايان اين جلسه آيت الله جنتي اظهار اميدواري كرد كه همكاري هاي مداوم و مستمر در زمينه هاي حقوقي، سياسي و فرهنگي بين دو كشور صورت گيرد.