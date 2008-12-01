دستگاه قضایی مازندران در کمیسیون ماده 100 تخلف کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی حجازی ظهر دوشنبه در جلسه علنی شورای شهر ساری افزود: وظیفه ذاتی و قانونی نمایندگان دادگستری شرکت در تمامی جلسات کمیسیونهای دستگاه های اجرایی است و شرکت نکردن در این جلسات تخلف بوده و هیچ مقامی نمی تواند نماینده دادگستری را از شرکت در این جلسات منع کند.

وی با اشاره به اینکه در بحث تخلفات انجام شده در ساخت و سازها باید شورا همکاری لازم را در برخورد شدیدتر با متخلفان داشته باشد، اظهار داشت: چون در طرح قدیم جامع شهر ساری بسیاری از بافتهای قدیمی عقب نشینی نداشته اند در نتیجه با مشکلات زیادی روبرو شده ایم.

حجازی با اشاره به صدور مجوز از سوی استانداری مازندران برای تاسیس دو سازمان پسماند و موتوری تصریح کرد: به نظر شهرداری باید کمیسیون ماده 100 برای تخلفات بالای 70 درصد دستور تخریب صادر کند تا کمی از تخلفات ساخت و ساز جلوگیری شود.

شهر ساری حدود 300 هزار نفر جمعیت دارد.

