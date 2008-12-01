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۱۱ آذر ۱۳۸۷، ۱۴:۵۵

لوکا در آستانه جدایی از النصر/ تلاش برای بازگشت به فوتبال ایران

لوکا در آستانه جدایی از النصر/ تلاش برای بازگشت به فوتبال ایران

شکست‌های اخیر تیم فوتبال النصر برابر الخلیج و حذف این تیم از دور مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های امارات، مربی کروات این تیم را در آستانه جدایی از جمع آبی‌پوشان دبی قرار داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال النصر تا پایان هفته پنجم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های امارات و به دنبال برتری 3 بریک مقابل الشباب جایگاهی مطمئن در بین تیم های بالای جدول لیگ امارات داشت اما شکست سنگین 5 بر2 مقابل الخلیج (قعرنشین جدول رده بندی) این تیم را به فاصله هشت امتیازی با صدر جدول رساند تا لوکا صدای زنگ خطر را بشوند.

کمتر از یک هفته پس از تحمل این شکست تلخ، النصر بازهم مقابل الخلیج به میدان رفت و این بار در پیکارهای جام حذفی باشگاه‌های امارات مقابل این تیم تن به شکست 3 بر2 داد و از دور این رقابت‌ها کنار رفت.

حذف از مسابقات جام حذفی و شرایطی نه چندان مطمئن النصر در میانه‌های جدول رده‌بندی لیگ برتر امارات لوکابوناچیچ را در خطر اخراج از این تیم قرار داده است. تداوم ناکامی‌های النصر در هفته‌های آتی می تواند دوران حضور لوکابوناچیچ در فوتبال امارات را هرچه زودتر پایان دهد.

لوکا که در ایران کارنامه درخشانی از حضور در تیم‌های فولاد خوزستان، استقلال اهواز و سپاهان اصفهان دارد، بی میل نیست بار دیگر در کشورمان فعالیت خود را ادامه دهد. در همین راستا برخی واسطه‌‎ها در تلاشند تا در ایران تیمی را برای او پیدا کنند تا پس از اخراج از النصر، این مربی کروات بی کار نماند.

با توجه به تاکید سازمان تربیت بدنی برحضور مربیان ایرانی در راس کادر فنی تیم فوتبال پرسپولیس، فعلا احتمال حضور لوکا در این تیم منتفی است.

کد مطلب 793183

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