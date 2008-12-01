مناطق گردشگری اردبیل از تک ‌فصلی بودن خارج می شوند

مسعود علویان صدر در گفتگو با خبرنگار مهر ابراز داشت: به همین منظور و در راستای تبدیل گردشگری تکپایه به چندپایه در استان اردبیل برنامه های مختلف و مدونی به اجرا گذاشته شده است.
رئیس سازمان میراث فرهنگی استان اضافه کرد: در حال حاضر 37 منطقه نمونه گردشگری در استان شناسایی شده که با ارزیابی قابلیتها و پتانسیلهای این مناطق زیرساختهای مناسب در نظر گرفته خواهد شد.
وی ساخت هتل، هتلآپارتمان، فضاهای تفریحی و ورزشی، کمپینک، مجتمعهای خدماتی بین راهی، سرویسهای بهداشتی و واحدهای پذیرایی را از جمله زیر ساختهای ضروری در مناطق گردشگری برشمرد.
علویان صدر با بیان اینکه توسعه گردشگری و جذب توریست بدون مشارکت بخش خصوصی امکان پذیر نخواهد بود،ابراز داشت: بخش خصوصی امسال بیش از هفت هزار و 270 میلیارد ریال در استان اردبیل سرمایه گذاری کرده است.
وی در پایان اظهار داشت: همچنین با مشارکت بخش خصوصی پوشش خدماتی در استان رشد قابل توجهی داشته که این امر در رشد و توسعه گردشگری استان نقش انکار ناپذیری داشته است.
نظر شما