"نقش پژوهش در توسعه و نوآوری" بین دانش آموزان کرجی نهادینه می شود

کاوه حدادپور در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: به مناسبت هفته پژوهش با همکاری نواحی آموزش و پرورش نواحی چهارگانه و فرمانداری کرج زنگ پژوهش در تمامی مدارس نواخته شده و جزوه های آموزشی " نقش پژوهش در توسعه و نوآوری" نیز در بین دانش آموزان توزیع می شود.

وی ادامه داد: مسابقات کتابخوانی، مقاله نویسی، عکس، بازدید از مراکز علمی و پژوهشی، برگزاری نمایشگاه کتاب و تجلیل از معلمان و دانش آموزان پژوهنده از دیگر برنامه های هفته پژوهش در شهرستان کرج برای دانش آموزان است.

این مسئول افزود: در طول هفته پژوهش که از تاریخ 16 تا 21 آذرماه است نمایشگاه آثار پژوهشی، کارگاه های پژوهشی، نمایشگاه کتاب، مسابقه عکس دانشجویی، بازدید از مراکز علمی، صنعتی و پژوهشی انجام خواهد شد تا نسبت به ایجاد روح پژوهش در محیط های دانشجویی اهتمام بیشتری به عمل آید.

حدادپور خاطرنشان کرد: همچنین آیین نامه های مربوط به تمامی مراکز پژوهشی و تحقیقاتی، دانشگاه ها و مراکز دولتی ارسال و از آنان خواسته شده است طرح های پژوهشی برتر خود را به ستاد مستقر در فرمانداری کرج ارسال کنند.

وی یادآور شد: روسا و معاونان پژوهشی دانشگاه های کرج به عنوان اعضای کمیته داوری انتخاب و وظیفه بررسی طرح ها را بر عهده دارند.