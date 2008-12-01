همه مشکلات طرح پزشک خانواده پول نیست

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا مصری امروز در حاشیه مراسم روز جهانی ایدز در سالن علامه امینی دانشگاه تهران که با حضور وزیر بهداشت برگزار شد با عنوان این مطلب که مشکلاتی بین دو وزارتخانه رفاه و بهداشت در اجرای طرح پزشک خانواده وجود دارد به خبرنگاران گفت: همه این مشکلات مربوط به پول و اعتبارات نیست.

وی با عنوان این مطلب اگر اعتبارات به اندازه کافی وجود داشته باشد هیچ مشکلی در اجرای طرح پزشک خانواده نخواهیم داشت، افزود: ما هم مثل وزارت بهداشت به طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع معتقدیم.

مصری با تاکید بر اینکه وزارت بهداشت اقدامات خوبی برای اجرای طرح پزشک خانواده در روستاها شروع کرده است گفت: برای اجرای این طرح در شهرها شورای عالی بیمه باید اعتبارات لازم را مصوب کند اما هنوز درباره شیوه اجرای این طرح اختلافهایی وجود دارد.

وی ادامه داد: ما هم در وزارت رفاه پیشنهادهای خودمان را برای اجرای طرح پزشک خانواده به طور کامل تدوین کرده‌ایم و به وزارت بهداشت داده ‌ایم، نمی‌دانم خدمت آقای لنکرانی رسیده است یا در راه است اما برای اجرا و همکاری با وزارت بهداشت آمادگی کامل داریم.

وزیر بهداشت نیز در همین ارتباط گفت: پزشک خانواده یکسری مبانی علمی و کارشناسی دارد که درباره آن اختلافی نباید باشد اما در شیوه اجرای آن ممکن است همواره بر اساس مبانی علمی تصمیمگیری نشود و تفاوت وجود داشته باشد و این اختلاف ممکن است در مباحث مالی و ضوابط اجرایی کار مشکلاتی ایجاد کند که به مرور زمان حل می‌شود.

دکتر کامران باقری لنکرانی افزود: تلاش ما این است که اعتبار لازم برای اجرای طرح پزشک خانواده در شهرها در بودجه سال 88 مصوب شود و این طرح را سال آینده عملیاتی کنیم.