به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز رسیدگی به امور مساجد در این دستورالعمل با اشاره به درپیش بودن اعیاد برخنده قربان و غدیر آورده است: بروز پدیده خشکسالی در سال جاری باعث محدود شدن تولید برق در نیروگاههای برق آبی شده که در نتیجه برق تولیدی پاسخگوی مصرف برق کشور نیست.

مناسب است مساجد مانند گذشته طی زمان برگزاری دو عید قربان و غدیر، به جای استفاده گسترده از لامپهای پر مصرف و معمولی، از سایر روشها مانند پارچه های الوان، کاغذهای رنگی و لامپهای کم مصرف برای آذین بندی خیابانها ، معابر و ساختمانها استفاده کنند.