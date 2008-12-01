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۱۱ آذر ۱۳۸۷، ۱۴:۴۹

در آستانه اعیاد قربان و غدیر/

صرفه‌جویی در مصرف برق مورد تأکید قرار گرفت

مرکز رسیدگی به امور مساجد در دومین دستورالعمل خود، بر صرفه‌جویی در مصرف برق از سوی مساجد در اعیاد قربان و غدیر تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز رسیدگی به امور مساجد در این دستورالعمل با اشاره به درپیش بودن اعیاد برخنده قربان و غدیر آورده است: بروز پدیده خشکسالی در سال جاری باعث محدود شدن تولید برق در نیروگاههای برق آبی شده که در نتیجه برق تولیدی پاسخگوی مصرف برق کشور نیست.

مناسب است مساجد مانند گذشته طی زمان برگزاری دو عید قربان و غدیر، به جای استفاده گسترده از لامپهای پر مصرف و معمولی، از سایر روشها مانند پارچه های الوان، کاغذهای رنگی و لامپهای کم مصرف برای آذین بندی خیابانها ، معابر و ساختمانها استفاده کنند.

کد مطلب 793190

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