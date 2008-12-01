زیرساختهای لازم برای انتخابات الکترونیکی در کشور فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد سلیمانی امروز در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به خصوصی سازی شرکت مخابرات قرار شد بخشهای حاکمیتی در اختیار دولت باقی بماند که یکی از آنها امنیت شبکه های مخابراتی است.

وی تامین امنیت، امدادرسانی و پشتیبانی و اطلاع رسانی را از ماموریتهای حوزه امنیت ذکر کرد و افزود: این ماموریتها در اساسنامه شرکت فناوری اطلاعات منظور شده و در کمیسیون دولت نیز به تصویب رسیده است که امیدواریم این اساسنامه به زودی ابلاغ شود.

سلیمانی با بیان اینکه انجام پروژه های مشترک پژوهشی و تحقیقاتی با دانشگاهها در دستور کار است، افزود: با توجه به اینکه فضای مجازی در کشور در حال گسترش است و سرویسهای مختلفی بر روی شبکه های مختلف توسط دستگاههای اجرایی ارائه می شود باید بیشتر از اینها نسبت به امنیت شبکه اقدام می شد.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه با مدیریت مرکز تحقیقات مخابرات ایران رخدادهایی که در سطح ایران، جهان و منطقه در حوزه فناوری اطلاعات انجام می گیرد تحلیل و دستورالعملهای لازم برای استفاده از این فناوریها بر روی سایت ارائه می شود، اظهار داشت: با آغاز فعالیت در این زمینه با هفت دانشگاه به منظور اجرایی کردن طرح "آپا" قرارداد بسته و متعاقب آن آزمایشگاههای آنها تجهیز و به شبکه متصل شدند.

وی ماهیت طرح "آپا" را تحقیقی و پژوهشی ذکر کرد و ابراز امیدواری کرد که در مراحل بعد دانشگاههای دیگری به مجموعه این هفت دانشگاه اضافه شود.

عملیاتی شدن سرویسهای خدمات الکترونیکی

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه از 90 خدمت الکترونیکی که دستگاهها ملزم به ارائه آن هستند، 64 مورد آن عملیاتی شده است، خاطر نشان کرد: خدماتی چون پرداخت الکترونیکی قبوض، خرید انواع بلیط های هواپیما و قطار، ثبت نامهای منطقه ای، استانی در حوزه آموزش عالی، کنترل ورود و خروج کالا به انبارها و صادرات و واردات از سرویسهایی است که در حال بهره برداری هستند.

وی همچنین از ورود سیستمهای الکترونیکی در انتخابات خبر داد و ادامه داد: کلیه فرمانداریهای کشور در انتخابات مجلس شورای اسلامی به شبکه وصل شدند و اجرای آزمایشی این طرح نشان داد که زیر ساخت لازم برای این امر در کشور فراهم است و در صورت اخذ مجوزهای لازم می توان در انتخابات آتی از این سرویسها استفاده کرد.

سلیمانی به خدمات الکترونیکی در زمینه خرید و فروش اشاره کرد و گفت: در بسیاری از بنگاههای خصوصی از این سرویس استفاده می شود که نمونه بارز آن شرکت پست است.

به گفته وی سرویسهای الکترونیکی در شرکت پست در حال اجرایی شدن است و تاکنون 200 تا 300 هزار تقاضا از طریق این سرویسها ارائه شده است.