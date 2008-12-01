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۱۱ آذر ۱۳۸۷، ۱۵:۰۸

آرین‌منش به مهر خبر داد:

کمیسیون فرهنگی مسائل اخیر را با حضور علی آبادی بررسی می کند

کمیسیون فرهنگی مسائل اخیر را با حضور علی آبادی بررسی می کند

نائب رئیس اول کمیسیون فرهنگی مجلس از بررسی عملکرد دبیر کمیته ملی پارالمپیک و آویختن مدال به گردن یک ورزشکار اسرائیلی و همچنین چند موضوع دیگر ورزشی در جلسه ای با حضور علی آبادی رئیس سازمان تربیت بدنی در آینده ای نزدیک خبر داد.

جواد آرین منش، نائب رئیس اول کمیسیون فرهنگی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در جلسه اخیر کمیسیون فرهنگی مجلس مقرر شد مسائل فرهنگی مربوط به ورزش در جلسه ای با حضور علی آبادی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی و همچنین مسئولان تربیت بدنی مورد بررسی قرار بگیرد.

وی افزود: ابتدا قرار بود این جلسه فردا برگزار شود که به دلیل مقارن شدن با مراسم سی سال قانون گذاری و نظارت در جمهوری اسلامی به هفته بعد موکول شد.

آرین منش ادامه داد: در جلسه ای که با حضور علی آبادی برگزار می شود علاوه بر مسئله پارالمپیک مسائل دیگری همچون به کارگیری مشاور مرد برای فوتسال بانوان و ماجرای مربوط به پرداخت پول های قرارداد افشین قطبی نیز مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس همچنین گفت که موضوع آویختن مدال به گردن ورزشکار اسرائیلی توسط دبیر کمیته ملی پارالمپیک و کم و کیف آن باید مورد بررسی قرار گیرد.

کد مطلب 793195

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