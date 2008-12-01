کمیسیون فرهنگی مسائل اخیر را با حضور علی آبادی بررسی می کند

جواد آرین منش، نائب رئیس اول کمیسیون فرهنگی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در جلسه اخیر کمیسیون فرهنگی مجلس مقرر شد مسائل فرهنگی مربوط به ورزش در جلسه ای با حضور علی آبادی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی و همچنین مسئولان تربیت بدنی مورد بررسی قرار بگیرد.

وی افزود: ابتدا قرار بود این جلسه فردا برگزار شود که به دلیل مقارن شدن با مراسم سی سال قانون گذاری و نظارت در جمهوری اسلامی به هفته بعد موکول شد.

آرین منش ادامه داد: در جلسه ای که با حضور علی آبادی برگزار می شود علاوه بر مسئله پارالمپیک مسائل دیگری همچون به کارگیری مشاور مرد برای فوتسال بانوان و ماجرای مربوط به پرداخت پول های قرارداد افشین قطبی نیز مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس همچنین گفت که موضوع آویختن مدال به گردن ورزشکار اسرائیلی توسط دبیر کمیته ملی پارالمپیک و کم و کیف آن باید مورد بررسی قرار گیرد.