تصویربرداری "به کجا چنین شتابان" ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری این مجموعه 26 قسمتی به تهیه‌کنندگی حسن شکوهی از 13 مهرماه آغاز شده و همچنان با حضور آهو خردمند، رضا رویگری، بهروز بقایی، رضا رویگری، بابک حمیدیان، عسل بدیعی، حامد بهداد، پرستو گلستانی، فریبا متخصص، شراره دولت‌آبادی و... ادامه دارد.

"به کجا چنین شتابان" درباره جوانی است که قصد دارد یکشبه ره صد ساله برود و در این راه با مشکلات زیادی رو به رو می‌شود. عوامل تولید مجموعه عبارتند از نویسندگان: طالبی و لیلی کریمان، تصویربردار: شهریار اسدی، مدیر تولید: علی کاظمی، صدابردار: مازیار شیخ‌محبوبی، طراح گریم: مسعود ولدبیگی و طراح صحنه و لباس: علی عابدینی.